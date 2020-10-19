韓團VERIVERY愛上蕭敬騰　越洋熱舞秀「性感美」

VERIVERY新專輯主打歌《G.B.T.B.》講述跨越高牆、奔向全新開始之意，啓賢表示：「這首歌是Go Beyond the Barrier的縮寫，因為『我』和『你』而連結成我們，所以無論是什麼阻礙，都能一起跨越並迎接未來，是充滿希望的訊息。」岡旻補充表示，該曲舞蹈是迄今最難的一首，他說：「這次舞蹈很多跑跳部分其實很累，跟公司與成員商量後，把編出來的都呈現，雖然有點辛苦，但粉絲很喜歡，所以感到欣慰。」
他們新專輯形象比過往更性感，問起哪位是團中最性感成員？大家一致公認是東憲，啓賢說：「因為表情上就很有大人的感覺，而且身材又好，所以我認為他最性感。」浩榮則表示：「我也覺得是東憲哥，到目前為止，包括我的其他成員可以說是比較接近帥氣，但東憲哥散發著大人的成熟美，在這次舞蹈裡，他也呈現很多性感美。」
對於成員的讚美，東憲不時在一旁比手指愛心回應，問起他感覺如何？他害羞說：「可能在隊伍裡，我表現性感的部分比較多吧！」話說完就比出性感姿勢，反問台灣記者：「大家覺得我性感嗎？」舉動笑翻全場。
VERIVERY去年訪台參加雙11演唱會，成員難忘當時擔任壓軸表演的蕭敬騰，問到想合作的對象，延浩表示：「去年這一題我們被問到很多次，我們的想法一直沒有變，只要有機會的話，我們想和蕭敬騰合作！」而疫情情況好轉、有機會來台的話，成員許願想準備晚餐、並舉辦街頭表演給粉絲看，開心說：「好像蠻特別的，光想像就好期待！」
7位成員最後也向歌迷喊話，表示：「台灣的VERRER們（粉絲名）！雖然無法面對面見到大家，但我們還是有在想著大家，所以再等我們一下下，希望很快能跟大家見面！謝謝大家給予我們滿溢出來的關心與愛，我們會成為更加努力的VERIVERY。」語畢後，大家帶來新歌《G.B.T.B.》、《Hold me tight》表演，結束媒體見面會。
VERIVERY將於11月6日晚間7點半舉辦視訊簽售會，與台灣粉絲進行互動，凡在10月28日前購買RICHINING販售的專輯，就有機會獲得視訊機會，中獎名單將於10月31日公布，詳情可關注主辦臉書與IG。
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