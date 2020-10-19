泰王揮霍公帑、避疫德國失民心？泰國示威凸顯貧富差距

然而瓦集拉隆功卻在仍是王子時期，就爆出許多醜聞，包括他的幾段婚姻，以及在英國酒店開「泳池趴」讓王妃趴在地上餵食愛犬，荒唐的行徑讓他人氣大不如父親。今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球大流行，泰國商業活動、觀光業受到衝擊，但瓦集拉隆功卻帶著 20 位妃嬪「避疫」至德國。
長期關注泰國消息的記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）9 月底臉書貼出一張瓦集拉隆功還是 2016 年仍是王子、在德國的外交人員接待時的驚人開銷，短短 5 個月內金額就高達 93.8 萬歐元（約台幣 3284 萬）。瓦吉拉隆功雖然也有在德國視察防疫裝備生產，但民眾並不買帳。示威活動中，瓦集拉隆功也無法發揮像蒲美蓬一樣的仲裁角色，14 日的集會遊行過程中，泰王的車隊意外駛近群眾，許多人高喊「我的稅」表達對泰王的不滿。
這場由大學生、年輕人發起的抗議也凸顯泰國的世代衝突，不少人的父母仍是王室的忠實支持者，長者們念及蒲美蓬的好，認為應該尊敬王室，而年輕人則認為王室和軍隊勾結、浪費公帑，缺乏正當性。學運領袖之一、法政大學的帕努沙亞（ Panusaya Sithijirawattanakul ）表示，新任泰王各種不符和王室道德標準的行徑，包括隨意立廢王妃、奢侈浪費，反觀社會貧富差距擴大，讓年輕人寧冒不敬罪的風險，要求改革。