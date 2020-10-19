泰王揮霍公帑、避疫德國失民心？泰國示威凸顯貧富差距

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泰王揮霍公帑、避疫德國失民心？泰國示威凸顯貧富差距

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-19 19:22:50｜update2020-10-19 19:23:59

泰國示威
▲泰國民眾聚集在曼谷街頭示威，要求政府修改軍方支持的憲法、停止騷擾異議人士，以及廢除君主不敬罪，推動王室改革。（圖／美聯社／達志影像）
泰國爆發近年來最大的反政府示威抗議，民運團體提出的訴求除了針對軍政府、憲政的問題，還有改革王室。泰國雖然作為現代化民主國家，但卻擁有嚴厲的「冒犯君主罪」（ lèse-majesté ），前任國王蒲美蓬（ Phumiphon Adunyadet ）時期，曾有人在網路上嘲笑國王的愛犬而涉及違法。蒲美蓬駕崩後，瓦集拉隆功（ Vajiralongkorn ）因為品行不良，加上擴張權力及資產，引起民怨，此事示威高漲的改革呼聲，也顯示瓦集拉隆功失去凝聚民心的能力。
前任泰王蒲美蓬在為時期經歷過多次軍事政變，但他在適當的時機扮演仲裁者的角色，調解政治衝突，且經常深入偏遠農村調查情況、重視農業，過去泰國遭遇霍亂等流行疾病時，蒲美蓬親自視察生產生理食鹽水的設備。雖然泰國軍方和王室長久勾結，但在許多泰國人民心中，蒲美蓬就像守護神一般。
▲泰王蒲美蓬（Bhumibol
▲備受民眾愛戴的蒲美蓬駕崩時，泰國全國舉國哀悼，大批民眾穿著黑、白色衣物表達哀慟。（圖／達志影像／美聯社）
然而瓦集拉隆功卻在仍是王子時期，就爆出許多醜聞，包括他的幾段婚姻，以及在英國酒店開「泳池趴」讓王妃趴在地上餵食愛犬，荒唐的行徑讓他人氣大不如父親。今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球大流行，泰國商業活動、觀光業受到衝擊，但瓦集拉隆功卻帶著 20 位妃嬪「避疫」至德國。

長期關注泰國消息的記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）9 月底臉書貼出一張瓦集拉隆功還是 2016 年仍是王子、在德國的外交人員接待時的驚人開銷，短短 5 個月內金額就高達 93.8 萬歐元（約台幣 3284 萬）。瓦吉拉隆功雖然也有在德國視察防疫裝備生產，但民眾並不買帳。示威活動中，瓦集拉隆功也無法發揮像蒲美蓬一樣的仲裁角色，14 日的集會遊行過程中，泰王的車隊意外駛近群眾，許多人高喊「我的稅」表達對泰王的不滿。

▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew
▲2016年瓦吉拉隆功仍是王子時，泰國外交人員在德國5個月的花費高達3千多萬台幣。（圖／翻攝自Andrew MacGregor Marshall臉書）
這場由大學生、年輕人發起的抗議也凸顯泰國的世代衝突，不少人的父母仍是王室的忠實支持者，長者們念及蒲美蓬的好，認為應該尊敬王室，而年輕人則認為王室和軍隊勾結、浪費公帑，缺乏正當性。學運領袖之一、法政大學的帕努沙亞（ Panusaya Sithijirawattanakul ）表示，新任泰王各種不符和王室道德標準的行徑，包括隨意立廢王妃、奢侈浪費，反觀社會貧富差距擴大，讓年輕人寧冒不敬罪的風險，要求改革。
▲學運領袖之一、法政大學的帕努沙亞（
▲法政大學的帕努沙亞認為，這次示威不是泰國世代差異，反映的是社會貧富不均問題。（圖／美聯社／達志影像）
 
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