台明賓士「愛心滿杯」15 年捐書逾 22 萬冊，超過 20 萬學童受惠

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台明賓士「愛心滿杯」15 年捐書逾 22 萬冊，超過 20 萬學童受惠

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calendar_today2020-10-20 14:25:01

台明賓士「愛心滿杯」15 年捐書逾 22 萬冊，超過 20 萬學童受惠
▲ 台明賓士「愛心滿杯」15 年捐書逾 22 萬冊，超過 20 萬學童受惠
台明賓士汽車股份有限公司自 2006 年以來開始投身企業社會責任領域，至今已連續十五年參與公益相關活動，從首年支持的「華山基金會」，次年參與的新北市政府圓夢計畫，到第三年進而發展「小學生大未來」的公益企劃。經過了前幾年的學習與成長後成立了「中華民國台明賓士愛心滿杯公益協會」。
台灣賓士財務長奧諾瑞（Honoré Tchoukuegno）期盼更多人一齊與台明賓士展現對於社會的關懷。
台灣賓士財務長奧諾瑞（Honoré Tchoukuegno）期盼更多人一齊與台明賓士展現對於社會的關懷。
公益之路行之有年後也日漸茁壯，經多年的累積下，「小學生大未來計畫」已在新北市 209 所小學之中親訪了 180 所。捐書總量超過 22 萬冊，受惠學生人數更是超過 20 萬人。除此之外，台明賓士也在偏鄉地區進行物資捐贈、在康寧大學設立獎助學金、與台灣原聲教育協會合作，持續關注並培育美聲的原民孩童等。
台灣賓士財務長奧諾瑞（Honoré Tchoukuegno）亦透過視訊的方式表示「在如此有意義的慈善活動中，我非常驕傲地代表台灣賓士，貢獻一己之力投入捐款行列，一起為需要民眾創造更美好的生活。希望藉此拋磚引玉，吸引更多人與我們一齊與台明賓士展現對於社會的關懷。」

台明賓士在三重區光復路二段 81 號購地自建了全新的展示中心暨保修廠區，預計在年底進駐並擴大服務。

台明賓士「愛心滿杯」慈善活動企劃

「國小圖書捐贈計畫」

近年來愛心滿杯公益活動的重點項目，提供學童更豐富  多元的閱讀資源，期許一個值得築夢的未來。

「課後輔導關懷計畫」

協助花蓮小太陽學堂課後輔導活動，使花蓮原民部落的孩子學習完善不間斷。

「獎助學金資助計畫」

設立康寧大學台北校區專科部清寒學生的獎助學金。

「寒冬送暖捐贈計畫」

與吳廷宏老師(北原山貓)一同親訪苗栗縣泰安鄉的原民部落，提供生活所需資糧，致力協助改善部落。

「社會服務愛心計畫」

參與了蘆洲身障協會的志工活動，陪伴身障孩童練習健康的游泳運動，一同分享夏日戲水的歡樂時光。

「偏鄉學童資助計畫」

與台灣原聲教育協會合作，持續關注並培育美聲的原民孩童，讓這些天賦異稟的孩子們有更多的發展空間與機會。
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