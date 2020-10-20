▲ 台明賓士「愛心滿杯」15 年捐書逾 22 萬冊，超過 20 萬學童受惠

「國小圖書捐贈計畫」



近年來愛心滿杯公益活動的重點項目，提供學童更豐富 多元的閱讀資源，期許一個值得築夢的未來。





「課後輔導關懷計畫」



協助花蓮小太陽學堂課後輔導活動，使花蓮原民部落的孩子學習完善不間斷。





「獎助學金資助計畫」



設立康寧大學台北校區專科部清寒學生的獎助學金。





「寒冬送暖捐贈計畫」



與吳廷宏老師(北原山貓)一同親訪苗栗縣泰安鄉的原民部落，提供生活所需資糧，致力協助改善部落。





「社會服務愛心計畫」



參與了蘆洲身障協會的志工活動，陪伴身障孩童練習健康的游泳運動，一同分享夏日戲水的歡樂時光。



