▲ 進入主戰區，Volvo XC40 T3 Momentum 戰力夠不夠？

近來以「新能源專家」自居的 Volvo，打算以「電動化」與其他豪華品牌做出區隔。以本次試駕的 XC40 車系為例，MHEV 輕油電動力的 B4 Momentum 與 B5 R-Design 都是 BMW X1、Mercedes-Benz GLA、Audi Q3 的直接對手。除了在 175 到 200 萬的價格帶打得火熱，近期國際富豪又導入搭載新款三缸引擎、售價 159.9 萬起的 XC40 T3 Momentum，看來是要和體型差不多的 Lexus UX 搶客群。面對產品陣線如此完備的 UX，XC40 T3 Momentum 優勢何在？
省稅金
XC40 T3 Momentum 雖然與 Volvo「新能源專家」身份沒有太直接的關聯，但稅金上卻擁有絕對優勢。全新 Drive-E 三缸缸內直噴渦輪引擎排氣量僅 1,477 c.c.，一年牌照稅與燃料費加總還比 UX 便宜 5,490 元。T3 雖是目前同級中唯一的三缸車款，動力上也不至於吃虧，馬力是比 UX 少了 10 匹，但扭力卻多了 6 公斤米左右；市區駕駛確實是輕快好使喚。三缸引擎是 T3 的優勢，但也可能是致命傷。雖然這款引擎靠著全新的曲軸皮帶輪和震動阻尼器，盡可能避免三缸引擎獨有的震動，但試駕過程中，怠速熄火、啟動與低轉速帶依然免不了三缸的震動特性。
空間優
相較於 UX，XC40 擁有更接近傳統休旅的樣貌，也反映出更優異的空間表現。乘客除了享有多出 6 公分的軸距，車高與 UX 相比也多出近 14 公分。目光轉向行李廂，不論傾倒前後容積都明顯優於 UX。對於空間導向的入門豪華休旅買家，XC40 T3 確實頗具吸引力。
配備足
按照 Volvo 慣例，XC40 T3 將 ACC 主動車距控制巡航、PAII 智能駕駛輔助、LKA 車道維持輔助等系統都列為標配。便利配備方面，Apple CarPlay、Android Auto 少不了，手機無線充電、原廠導航、雙區恆溫空調以及 Volvo 招牌 CleanZone 純淨車室系統等皆是標配。再加上與 Volvo 高規車型相去不遠的內裝鋪陳，XC40 T3 依然是討喜的入門豪華休旅。
試駕車型另外選配 Plus Pack，以 82,000 元優惠價可以買到副駕駛多項電動調整座椅、雙前座機械腿部延伸支撐、Keyless 免鑰匙車門解鎖、電動尾門、360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助、自動停車輔助等配備。但價格也來到與頂規 UX 200 F Sport 勁化版差不多的 168.1 萬，甚至與動力表現更細膩的 XC40 B4 Momentum 價差縮小到十萬內；這時或許有人就會咬牙直上 B4。
放眼目前市場中的入門豪華休旅，各品牌為了搶市，配備誠意都已非常接近。尤其在動力表現幾乎處於同一個水平的前提下，XC40 T3 又有著突出的空間表現與排氣量上的稅金優勢，在這兩方面確實頗有戰力。這也讓入門豪華休旅買家又多了一款值得考慮的選擇。