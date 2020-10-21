進入主戰區，Volvo XC40 T3 Momentum 戰力夠不夠？

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進入主戰區，Volvo XC40 T3 Momentum 戰力夠不夠？

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calendar_today2020-10-21 09:55:01

進入主戰區，Volvo XC40 T3 Momentum 戰力夠不夠？
▲ 進入主戰區，Volvo XC40 T3 Momentum 戰力夠不夠？
在競爭最激烈的休旅車市場中，車長 4.4 米的中小型休旅級距，更是各品牌的主戰區之一。豪華品牌自然不能放過此市場，如今各大廠都有相對應的選擇，Volvo XC40 T3 就是國際富豪新派出的生力軍。
Volvo XC40 T3 Momentum 售價 159.9 萬起。
Volvo XC40 T3 Momentum 售價 159.9 萬起。
近來以「新能源專家」自居的 Volvo，打算以「電動化」與其他豪華品牌做出區隔。以本次試駕的 XC40 車系為例，MHEV 輕油電動力的 B4 Momentum 與 B5 R-Design 都是 BMW X1、Mercedes-Benz GLA、Audi Q3 的直接對手。除了在 175 到 200 萬的價格帶打得火熱，近期國際富豪又導入搭載新款三缸引擎、售價 159.9 萬起的 XC40 T3 Momentum，看來是要和體型差不多的 Lexus UX 搶客群。面對產品陣線如此完備的 UX，XC40 T3 Momentum 優勢何在？
XC40 T3 Momentum 僅提供單色選擇，頂規的 B5 R-Design 才提供雙色。
XC40 T3 Momentum 僅提供單色選擇，頂規的 B5 R-Design 才提供雙色。
XC40 有著方正的傳統休旅格局。
XC40 有著方正的傳統休旅格局。
省稅金

XC40 T3 Momentum 雖然與 Volvo「新能源專家」身份沒有太直接的關聯，但稅金上卻擁有絕對優勢。全新 Drive-E 三缸缸內直噴渦輪引擎排氣量僅 1,477 c.c.，一年牌照稅與燃料費加總還比 UX 便宜 5,490 元。T3 雖是目前同級中唯一的三缸車款，動力上也不至於吃虧，馬力是比 UX 少了 10 匹，但扭力卻多了 6 公斤米左右；市區駕駛確實是輕快好使喚。三缸引擎是 T3 的優勢，但也可能是致命傷。雖然這款引擎靠著全新的曲軸皮帶輪和震動阻尼器，盡可能避免三缸引擎獨有的震動，但試駕過程中，怠速熄火、啟動與低轉速帶依然免不了三缸的震動特性。

XC40 T3 Momentum 加速輕快，操控輕盈易上手。
XC40 T3 Momentum 加速輕快，操控輕盈易上手。
全新 Drive-E 三缸缸內直噴渦輪引擎馬力 163 匹，扭力 27.0 公斤米。
全新 Drive-E 三缸缸內直噴渦輪引擎馬力 163 匹，扭力 27.0 公斤米。
提供 Comfort、Individual、Dynamic、Eco、Off Road 五種駕駛模式。
提供 Comfort、Individual、Dynamic、Eco、Off Road 五種駕駛模式。
標配 Geartronic 8 速手自排變速箱。
標配 Geartronic 8 速手自排變速箱。
XC40 T3 Momentum 0-100 km/h 加速 9.6 秒。
XC40 T3 Momentum 0-100 km/h 加速 9.6 秒。
空間優

相較於 UX，XC40 擁有更接近傳統休旅的樣貌，也反映出更優異的空間表現。乘客除了享有多出 6 公分的軸距，車高與 UX 相比也多出近 14 公分。目光轉向行李廂，不論傾倒前後容積都明顯優於 UX。對於空間導向的入門豪華休旅買家，XC40 T3 確實頗具吸引力。

試駕車型選配 Plus Pack，真皮座椅升級雙前座機械腿部延伸支撐以及副駕駛座多向電動調整。
試駕車型選配 Plus Pack，真皮座椅升級雙前座機械腿部延伸支撐以及副駕駛座多向電動調整。
受惠於 2,702mm 軸距與方正的格局，後座空間頗為充裕，中央隆起稍微犧牲第五名乘客舒適。
受惠於 2,702mm 軸距與方正的格局，後座空間頗為充裕，中央隆起稍微犧牲第五名乘客舒適。
XC40 基本行李廂容積為 452 公升。
XC40 基本行李廂容積為 452 公升。
椅背可 4/6 分離傾倒，此時容量放大至 1,328 公升。
椅背可 4/6 分離傾倒，此時容量放大至 1,328 公升。
電動行李廂尾門屬於 Plus Pack 內容。
電動行李廂尾門屬於 Plus Pack 內容。
配備足

按照 Volvo 慣例，XC40 T3 將 ACC 主動車距控制巡航、PAII 智能駕駛輔助、LKA 車道維持輔助等系統都列為標配。便利配備方面，Apple CarPlay、Android Auto 少不了，手機無線充電、原廠導航、雙區恆溫空調以及 Volvo 招牌 CleanZone 純淨車室系統等皆是標配。再加上與 Volvo 高規車型相去不遠的內裝鋪陳，XC40 T3 依然是討喜的入門豪華休旅。

XC40 T3 Momentum 座艙採用 Volvo 一貫的簡約風格，但身為入門車型，用料難免較高規車款樸素。
XC40 T3 Momentum 座艙採用 Volvo 一貫的簡約風格，但身為入門車型，用料難免較高規車款樸素。
標配真皮銜覆鋁合金方向盤。
標配真皮銜覆鋁合金方向盤。
全車系標配 12.3 吋數位整合資訊儀錶組。
全車系標配 12.3 吋數位整合資訊儀錶組。
智慧駕駛功能由方向盤左側控制。
智慧駕駛功能由方向盤左側控制。
9 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
9 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
若選購 Plus Pack，將擁有 360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助。
若選購 Plus Pack，將擁有 360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助。
試駕車型另外選配 Plus Pack，以 82,000 元優惠價可以買到副駕駛多項電動調整座椅、雙前座機械腿部延伸支撐、Keyless 免鑰匙車門解鎖、電動尾門、360 度環車輔助攝影機附車頭 180 度視角輔助、自動停車輔助等配備。但價格也來到與頂規 UX 200 F Sport 勁化版差不多的 168.1 萬，甚至與動力表現更細膩的 XC40 B4 Momentum 價差縮小到十萬內；這時或許有人就會咬牙直上 B4。

XC40 T3 Momentum 標配 LED 頭燈與雷神之鎚日行燈。
XC40 T3 Momentum 標配 LED 頭燈與雷神之鎚日行燈。
XC40 T3 Momentum 標配 18 吋 5 輻銀色鋁合金鋼圈。
XC40 T3 Momentum 標配 18 吋 5 輻銀色鋁合金鋼圈。
雖為入門車型，但內裝格紋飾板也不失質感。
雖為入門車型，但內裝格紋飾板也不失質感。
放眼目前市場中的入門豪華休旅，各品牌為了搶市，配備誠意都已非常接近。尤其在動力表現幾乎處於同一個水平的前提下，XC40 T3 又有著突出的空間表現與排氣量上的稅金優勢，在這兩方面確實頗有戰力。這也讓入門豪華休旅買家又多了一款值得考慮的選擇。
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