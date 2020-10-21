增購SAR輕裝高山擔架 嘉義縣消防局強化山域救援能力
增購SAR輕裝高山擔架 嘉義縣消防局強化山域救援能力
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-21 20:02:45
後疫情時代，國人上山下海報復旅遊，造成山難頻傳。嘉義縣消防局因應時勢需求，強化山域救援能力，即時增購SAR輕裝高山擔架，今(19)日上午9時於消防局停車場由裝備原廠人員擔任教官，舉行「SAR輕裝高山擔架教育訓練」。
嘉義縣特種搜救隊及義勇特種搜救隊共8位擔任學員，參與「SAR輕裝高山擔架教育訓練」，消防局局長呂清海、副局長蔡建安、搶救科科長王景賓一同出席參與訓練。呂清海表示，希望藉由此次裝備的購置及專業訓練提升本縣特種搜救隊、義勇特種搜救隊面對山域事故的救援能力，以展現嘉義縣政府及消防局守護民眾安全之決心。消防局指出，為因應108年行政院宣布「山林開放政策」，加上疫情緩解，國人旅遊人潮湧現，大幅帶動登山熱度，進而衍生山域意外事故案件驟升等現況，為減輕消防人員負擔，特別編列採購預算計新台幣90萬元，採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組；SAR輕裝高山擔架及鈦籃式擔架，將分別配發奮起湖、阿里山、祥和、雙福及三和分隊等單位，並將安排訓練課程。呂清海表示，自從政府開放山域以後，嘉義縣的水漾森林、眠月線、玉山等路線是民眾的最愛，山難事件也由107年14件、108年17件，今年到現在已經24件，成長率高達41%，為強化山林的救援工作，縣府特別支援採購SAR輕裝高山擔架等新型救災器材，未來將更可以落實我們保護國人的生命安全，提升消防人員救災安全，及提高救災效能。