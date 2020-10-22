郭彥甫「腿啪一聲」受傷！出戰《全明星運動會》愧疚道歉

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郭彥甫「腿啪一聲」受傷！出戰《全明星運動會》愧疚道歉

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-10-22 08:00:00

▲《全明星運動會》由江宏傑（左）、錢薇娟領隊。（圖／三立提供）
▲《全明星運動會》由江宏傑（左）、錢薇娟領隊。（圖／三立提供）
運動實境節目《全明星運動會》召集李玖哲、柯有倫、胡宇威、陳漢典等同場較勁，並邀請到「桌球國手」江宏傑與「籃球教練」錢薇娟擔任榮譽領隊，以及資深體育主播徐展元、金鐘主持人蔡尚樺擔任賽事播報員，運動項目包括籃球、壘球、躲避球、田徑、游泳、跳遠、射箭及拔河等，在YouTube頻道上播出3集都達成破百萬的點閱率，最新一集短短不到一天內就登上發燒排行榜第一名，精彩程度被網友封為「全台最優質熱血的節目」。
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▲郭彥甫負傷出賽。（圖／翻攝郭彥甫臉書）
▲郭彥甫負傷出賽。（圖／翻攝郭彥甫臉書）
比賽至今，藍隊的戰鬥力勢如破竹，卻在上週表現失利，被紅隊剃光頭，1座獎牌都沒有拿到，大大影響士氣，連帶藍隊外援選手郭彥甫都在臉書發文表示：「沒想到跑到800公尺接力時，跑到60米就聽到後腿pa了一聲，最後硬撐完傳給宇威，其實心裡很想贏，沒想到第一個項目就受傷，抱歉了藍隊，最擅長的田徑無法跟你們一起挺過！」但藍隊並沒有沮喪太久，邱宇辰、夏和熙正向喊話：「接下來我會趕上大家的步伐，養好傷，再次出戰！」
▲胡宇威（中）殺球英姿帥氣。（圖／三立提供）
▲胡宇威（中）殺球英姿帥氣。（圖／三立提供）
而紅隊在上週完勝藍隊後士氣大增，由原先落後藍隊，變成反贏藍隊一面獎牌，加上本週紅隊的黑馬戰將楊奇煜重返戰場，因在前幾集中的籃球賽不慎受傷，經過休息調整後回歸隊伍，誓言要為紅隊再攻下一座獎牌，兩隊的火藥味濃厚，戰力也更加十足。
這週來賓邀請到台灣之光「不死鳥」郭泓志擔任賽評，是台灣第一位在美國職棒大聯盟登場的左投手，在此次棒球項目中現身，親自教學投球，藍隊邱宇辰、紅隊楊奇煜都擊出全壘打，紅隊李玖哲也完美守備接殺兩球，郭泓志看到選手在場上奮鬥不懈，忍不住手癢想要下去一起比賽；在排球項目中，紅隊姚元浩連續兩記扣殺，導致藍隊失分，藍隊隊長胡宇威也使出全力奮力撲球。藍隊領隊錢薇娟在藍隊一落後時就會喊出暫停，只要一暫停就能立刻改變局勢，又稱「黃金暫停」，增加比賽刺激看點。
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