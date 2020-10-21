【影】Arteon 系列影片三部曲 一窺 Volkswagen 全新旗艦的優雅內裝

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【影】Arteon 系列影片三部曲 一窺 Volkswagen 全新旗艦的優雅內裝

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calendar_today2020-10-21 23:25:01

【影】Arteon 系列影片三部曲 一窺 Volkswagen 全新旗艦的優雅內裝
▲ 【影】Arteon 系列影片三部曲 一窺 Volkswagen 全新旗艦的優雅內裝
台灣福斯汽車繼釋出首支品牌旗艦 Arteon 系列影片後，緊接著第二支將帶國人一同探索 Volkswagen 新世代的豪華座艙內裝。
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車室空間設計猶如居家空間設計，除為車主提供安穩舒適的駕馭體驗之餘，更要彰顯車主的自身品味；Arteon 全面升級的高度數位化座艙，首先迎來置於中央的 10.25 吋全邏輯數位化儀表，和最新世代的第三代 MIB 資訊娛樂系統，透過觸控即可操作方向盤、空調、娛樂系統控制介面以及室內氛圍燈，多達 30 色的選擇，讓車主可隨心所欲變換車室氛圍，高度數位化的內裝與前衛優雅的外觀。
不僅擁有高度數位化座艙，Arteon 座椅採用柔軟細膩的 Nappa 皮革包覆，並且擁有多向電動調整及按摩功能，而 R-Line 車型則使用 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，兩側提供更全面的支撐與包覆性；不僅如此，Arteon 更給予新型立體聲系統，Harman Kardon 環繞音響專門為 Volkswagen 開發設計，700W 輸出、12 支揚聲器。

台灣福斯汽車品牌旗艦 Arteon 早鳥預購限量優惠方案實施中，11 月底前入主 330 TSI Elegance Premium 和 330 TSI R-Line 車型，免費升級頂級音響品牌 Harman Kardon 環繞音響系統（價值 55,000元）。

2021 年式斜背轎跑 Arteon Fastback 預售價：

車型

新台幣建議售價

330 TSI Elegance

1,498,000元

330 TSI Elegance Premium

1,678,000元

330 TSI R-Line

1,778,000元

380 TSI R-Line Performance

2,018,000元

2021年式獵跑 Arteon Shooting Brake 預售價

車型

新台幣建議售價

330 TSI Elegance Premium

1,758,000元

330 TSI R-Line

1,858,000元

380 TSI R-Line Performance

2,098,000元

（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）
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