▲ 【影】Arteon 系列影片三部曲 一窺 Volkswagen 全新旗艦的優雅內裝

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不僅擁有高度數位化座艙，Arteon 座椅採用柔軟細膩的 Nappa 皮革包覆，並且擁有多向電動調整及按摩功能，而 R-Line 車型則使用 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，兩側提供更全面的支撐與包覆性；不僅如此，Arteon 更給予新型立體聲系統，Harman Kardon 環繞音響專門為 Volkswagen 開發設計，700W 輸出、12 支揚聲器。
台灣福斯汽車品牌旗艦 Arteon 早鳥預購限量優惠方案實施中，11 月底前入主 330 TSI Elegance Premium 和 330 TSI R-Line 車型，免費升級頂級音響品牌 Harman Kardon 環繞音響系統（價值 55,000元）。
2021 年式斜背轎跑 Arteon Fastback 預售價：
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance
1,498,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,678,000元
|330 TSI R-Line
1,778,000元
|380 TSI R-Line Performance
2,018,000元
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance Premium
1,758,000元
|330 TSI R-Line
1,858,000元
|380 TSI R-Line Performance
2,098,000元