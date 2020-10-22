全美疫情再惡化　紐約州確診率創4個月新高

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紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天簡報時說，確診率攀升與鄰近多州和全球疫情惡化相關。但他強調，紐約州過去一週平均確診率保持在1.2%，遠低於全美多數地區。
鄰近紐約的新澤西、康乃狄克、賓夕法尼亞州近期疫情升溫，為紐約防疫帶來挑戰。新澤西州長墨菲（Phil Murphy）因貼身幕僚染疫，今天宣布將自主隔離到週末結束。
兩週前，紐約州開始對爆發群聚感染的社區實行封鎖措施，學校與部分商家被迫關閉。古莫今天宣布部分確診率回落的社區可鬆綁限制，但警告秋冬時節病例增多、民眾對保持社交距離與戴口罩感到厭倦，小規模社區感染案例勢必會增加。
古莫說：「我認為你們會見到更多微群聚感染，這些地方可能面臨更嚴格限制。」
除深入社區防止疫情延燒外，紐約州政府也在6月下旬訂定標準，要求感染率超標的外州民眾抵達後自主隔離14天。全美疫情邁向第3波高峰之際，截至20日，已有43個州被列入必須隔離的旅遊警示名單。
不過，這項措施一直被詬病漏洞百出，只重點追蹤搭機的乘客，防不了從陸路進入紐約的民眾。如今新澤西、康乃狄克、賓州感染率超標，古莫卻未將這3州列入旅遊警示名單，引發更多質疑。
古莫以對紐約經濟衝擊太大、從陸路阻擋鄰近州民流入「不可能、行不通」為由，捍衛不將上述3州列入警示名單的決定。
他表示，州政府正在研究以更理想的方式，取代要求部分外州民眾抵達後自主隔離14天的防疫措施，快速篩檢是專家建議的替代選項之一。（編輯：高照芬）1091022