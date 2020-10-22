遺址挖掘費要地主買單　議員諷「台灣挖到文物會倒」

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他認為，13期的遺址面積夠大，市府文資處還能即時介入，萬一地主或開發商挖出的具有價值的小型文物，有沒有可能害怕開發延宕而趁四下無人摧毀文物？陳文政希望文資相關單位能好好思考，現行法令恐造成文資保存的浩劫。
陳文政也說，政府看似省了一筆挖掘與維護的費用，但長遠來看，最後受傷的仍是未來要買房子的年輕人，因爲現在所產生的挖掘費、延宕開發的費用，最後都會加在土地與建物的售價上，讓年輕人更追不上房價。
陳文政要求，文化局應該把地方真實的情況讓中央知道，要求中央盡快修正文資法相關規定。
市府地政局表示，13期市地重劃區尚未配地，也未有建商進行開發，目前均由市府在符合「文化資產保存法」規定下，進行重劃工程，因此並無建商進場開發及負擔遺址搶救發掘費用情事。
地政局表示，為保護遺址並兼顧重劃作業，市府立即啟動都市計畫變更程序，將市定遺址範圍變更為公園用地及社教用地，以保留相關遺址。
此外，針對遺址發掘費用由開發單位負擔一事，文化資產處表示，相關程序皆依法行政，且依中央法令辦理。依文資法規定，營建工程或其他開發行為發見疑似考古遺址時，應即停止，並通知所在地直轄市、縣市主管機關；另依據遺址監管保護辦法規定，營建工程或其他開發行為，其範圍涵蓋經列冊考古遺址者，應邀請考古學者專家進行考古遺址價值及內涵調查評估，並將結果報主管機關處理。因文資法屬中央法令，因此建議中央或立法委員修法時，能將開發單位意見納入修法考量。