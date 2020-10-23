咖啡殼也能成黃金？綠色美妝用它享譽國際

現代人喜歡喝咖啡，不僅工作忙碌時可提神醒腦，更代表著生活的品味。根據先前的一份統計資料提到，台灣人每年可以喝掉6億杯的「外帶杯」咖啡，若再算上自煮咖啡、即溶咖啡等，這數量可不能小覷。

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以一杯250cc的咖啡來說，大概需要使用13~20g左右的咖啡豆，換算下來約50~70顆咖啡豆，再依品類及濃淡的需求，用量也會有所不同。但你可曾想過，咖啡豆其實是咖啡果實裡面的種子，在烘焙成咖啡豆前，還需經過採收、水洗、乾燥到脫殼等前置過程，最後這些看似沒用的咖啡殼，又到哪裡去了呢？

▲一杯250cc的咖啡來說，大概需要使用13~20g左右的咖啡豆。（圖／shutterstock）

經由英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，咖啡因濃度在5ppm和10 ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康，然而當咖啡因的濃度過高時，反而可能會對頭皮造成過度刺激。





有「全球最綠美妝」之稱的台灣綠色企業O'right歐萊德，便是將這些常被忽略的咖啡殼加以利用，秉持著師法自然的品牌理念，將台灣原生咖啡殼運用超音波萃取技術，保留最多植物活性而成的天然咖啡因萃取物，在國際ISO17025以及五項TAF雙認證P2實驗室專業團隊研製下，掌控咖啡因對於頭皮的最佳濃度，成功打造出享譽全球的明星商品。



▲除了天然咖啡因，歐萊德同步於明星養髮液中融匯多種珍貴植物萃取。（圖／資料照片）

歐萊德咖啡因養髮液除了含有天然咖啡因，還具有生薑萃取物、繡線菊以及毬果紫堇等四大活性成分，能調理滋養頭皮以及油脂，使頭皮保持健康基底。若是能搭配咖啡因洗髮精日常清潔，更加深入地滋養髮絲。

▲咖啡因養髮液能調節油脂分泌，滋養頭皮。（圖／歐萊得提供）

在歐萊德對相關製程的堅持下，2019便獲得美國官方天然永續認證(USDA BioBased)，在2018年，也榮獲法國巴黎全球永續美妝雙重大獎、英國全球最佳天然美妝品大獎、德國紐倫堡國際發明展iENA—金牌獎，以及瑞士日內瓦發明展金獎等成就。透過這些獨步的技術，不只連年在國際間獲獎，也打響台灣的名號。透過官方發佈的一項數據來看，至今熱賣總銷量以瓶身累計的話，已經有高達 28 座 101 那麼高，更在全球銷售超過40個國家，為不分國籍的消費者破解頭髮問題，回復自信光采。