藝術巨匠名畫入「水晶」殿堂　摩瑟水晶再造經典

一年一度的捷克摩瑟水晶特展來到高雄，由國裕精品規劃的「摩瑟水晶 慕夏之戀」即日起至10月28日，在漢來飯店1樓 Event Hall登場，展出一百多件藝術珍品，雕刻大師更以精湛的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」拉斐爾與達文西的名畫，平面、2D的畫作刻劃在水晶上，呈現3D立體、而具穿透性的璀燦樣貌。

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▲「摩瑟水晶」獲得新藝術運動大師「慕夏」家族授權，重塑慕夏8款著名畫作。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.23）

× ▲「摩瑟水晶」獲得新藝術運動大師「慕夏」家族授權，重塑慕夏8款著名畫作。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.23）

▲「摩瑟水晶」獲得新藝術運動大師「慕夏」家族授權，重塑慕夏8款著名畫作。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.23）

× ▲「摩瑟水晶」獲得新藝術運動大師「慕夏」家族授權，重塑慕夏8款著名畫作。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.23）

▲ 雕刻大師以精湛的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」拉斐爾與達文西的名畫。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.23）