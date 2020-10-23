藝術巨匠名畫入「水晶」殿堂　摩瑟水晶再造經典

一年一度的捷克摩瑟水晶特展來到高雄，由國裕精品規劃的「摩瑟水晶 慕夏之戀」即日起至10月28日，在漢來飯店1樓 Event Hall登場，展出一百多件藝術珍品，雕刻大師更以精湛的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」拉斐爾與達文西的名畫，平面、2D的畫作刻劃在水晶上，呈現3D立體、而具穿透性的璀燦樣貌。
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國裕精品執行董事欒慎寰說，擁有163年歷史的捷克國寶「摩瑟水晶」，獲得新藝術運動大師「慕夏」家族授權，重塑慕夏8款著名畫作。這8款著名創作可以分「仙女版」與「花卉版」兩大類型。瓷釉與水晶結合，由摩瑟水晶藝術家以精湛的雕工勾勒出女性優雅的線條，結合花卉柔美的曲線，搖曳生姿。
在世界名畫系列則是詮釋「文藝復興三傑」拉斐爾與達文西名畫。雕刻大師史沃博達創作的「慈輝普照」，其靈感源自拉斐爾的名作《椅中聖母》，以厚實的水晶呈現畫中柔軟布料的質感；曾獲法國藝術與文學騎士獎章的雷瑟大師的「恩情永沐」，雕刻的是聖母與聖嬰的畫像，將聖母像的溫婉秀麗與慈愛母性表露無遺。
另有以動物百態爲主題的「火鶴之歌」「愛的鼓勵」「孺慕情長」「自游自在」等「清新」系列，運用難度極高的深刻技法，將動物的美好世界栩栩如生地再現於摩瑟水晶之上。