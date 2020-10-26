中風不可拖！每分鐘腦細胞多死190萬個　注意「微笑舉手說你好」三大徵兆

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秋冬季節中風危險性增 注意微笑舉手說你好三大徵兆
心血管疾病是國人重大死亡與傷殘原因，秋冬後氣溫下降更是疾病高峰期，而民眾對腦中風徵兆的認識度，以及中風緊急處理方式的正確認知仍未普遍。台灣腦中風學會理事長鄭建興醫師指出，腦中風分為缺血性與出血性，缺血性中風約佔4分之3，出血性中風約佔4分之1。無論是哪一型中風，只要發生就可能造成嚴重傷害，鄭建興表示，中風常見症狀包括視力模糊、忽然視力減損、講話困難或聽不懂他人言語、劇烈暈眩或頭痛。提醒民眾留心「微笑、舉手、說你好」三大徵兆，「微笑」是指臉部表情是否不對稱或嘴角歪斜；「舉手」是指單側手腳是否有無力現象；「說你好」是指有無口齒不清。一旦出現上述徵兆，應立刻撥打119送醫。
血壓沒顧好中風多2.8倍 控制三高注意生活型態
腦中風發生與慢性病關係非常密切，鄭建興說明，一旦高血壓發生將會增加2.8倍中風風險；糖尿病則增加2.9倍中風風險；高血脂則增加2.4倍中風風險。台灣心臟學會名譽理事黃瑞仁醫師表示，血管問題引發腦中風的主因是三高，另一項重要因素是抽菸。在三高與抽菸增加的心血管疾病風險中，腦中風發生率是心肌梗塞的3至4倍。而心律不整與心房顫動族群，產生腦中風的機會也較一般人多出5倍。黃瑞仁提醒，預防腦中風首要仍是血壓、血脂、血糖控制，並注意戒菸、運動、飲食三大生活型態。高風險族群建議進行定期健康檢查，規律記錄血壓、血糖、血脂肪、膽固醇，提早警覺心腦血管疾病的可能。
取栓溶栓有搶救黃金時間 勿自行開車快撥119
國人發生腦中風徵兆後，易有延誤就醫，造成性命或失能風險增加。台灣急診醫學會理事長黃集仁醫師指出，國內急性腦中風與心肌梗塞都有清楚的就醫流程，希望病人發生症狀後，應在黃金時間4.5小時內施打血栓溶解劑，或是在8小時之內進行動脈取栓。黃集仁表示，現今取栓技術進步，已延長至24小時內都有機會替病人手術取栓，由於中風發生時間愈久，對腦細胞功能損傷會更加嚴重，民眾應認識腦中風症狀，掌握黃金時間，也建議不要自行開車就醫，避免途中發生危險，一旦有「微笑、舉手、說你好」的徵兆，立即打119報案送醫。
1分鐘腦細胞多死190萬個 常見錯誤中風處置方式要避免
台灣神經學學會理事長陳柔賢醫師說明，發生中風的處理最重要的是「快」與「準」，每慢1分鐘送醫治療，腦細胞將會多凋亡190萬個，這樣的腦細胞死亡速度將使腦細胞、腦髓鞘快速凋亡，加速老化3.1個禮拜。民眾最常見的中風錯誤處理方式包括先在家休息、自行放血醫療、自己或由家人開車送醫，都可能延誤黃金救治時間而造成不可逆轉的傷害。陳柔賢指出，中風民眾往往會詢問是否還能「通血管」恢復正常健康。如果以稻田比喻大腦，中風就有如乾旱後稻田枯死，這時再以水流灌溉也於事無補。陳柔賢強調，若能在3到4.5個小時內接受靜脈融栓治療，溶解塞住血管的血栓，未來產生功能受損的風險將會降低40%至50%，有機會恢復良好。
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