國內首款ADAS系統貨車上市　新增3年10萬公里保固

台灣的車市，除了乘用車之外，商用車在國內的市場也是相當驚人，根據統計，截至2019年，國內商用車（包括大小貨車）總數已經突破110萬輛，顯現出貨運業早已是國內具有相當規模的產業，而以貨運業為生的人自然也不在少數，造就了政府對於相關法令的持續修正。
面臨此狀況，車商除了持續針對車輛的環保節能功能不斷精進，以達到合法標準之外，有鑒於國內貨車業的事故頻傳，日本原裝進口的IZUZU，也搶先同級競品，選擇將乘用車上已算是「標配」的ADAS系統，導入到最新發表的5噸貨車NLR上，成為國內首款具備ADAS系統的貨車。
會有這樣超前部署的作法，ISUZU在國內的代理商台北合眾汽車總經理余政明就認為，原因主要在於貨車如果真的不幸發生意外，嚴重度通常都比乘用車大上許多，使得近年來主管機關對於貨車的關注度相對提高，無論在安全或環保的法規也持續在修正，雖然這套ADAS並非與現今乘用車雷同，但對於駕駛者來說，多了這些東西絕對能提供增幅的保護，在這樣的狀況下，ISUZU成為國內第一家將ADAS納入配備的貨車品牌，希望對整體銷售有正面影響。
余政明也談到，雖然目前國內商用車市場還是以競品為龍頭，但身為創廠超過百年的品牌，他們在商車的地位可說是「絕對專注」，因此無論在柴油引擎的研發或者整個商車相關配套上，絕對是首屈一指的，最重要的原因當然就是「專注」二字，有別於其餘競品可能需要廣泛的發展旗下的產品，ISUZU從一開始就是以商用車領域為主要目標，因此自然在相關的產品上面就會有其優勢在。
就像是這次ADAS的導入，除了面臨國內法規的問題之外，其實當初在和日本母廠談相關問題時，他們也是相當支持這一塊，才能成為國內首家導入ADAS系統的貨車。此外，ISUZU對於自家的產品也極具信心，特別在台灣商用車市場將原先的2年5萬公里保固，新增到3年10萬公里的保固，享有更好的售後保障，在努力打拼的同時與營運成本上取得完美的平衡。在未來不用太擔心養車的成本。百年品牌ISUZU在商用車各方面的考量是非常站在消費者的角度去思考。
不過余政明也坦言，商用車市場其實與乘用車市場無法相提並論，以當前台灣的商車市場來看，有部分人對於「車輛價格」的考量，使他們無法與國產商車品牌相比，因他們採日本原裝進口的方式，但據他了解，和台灣地理環境相仿的香港，有超過6成的貨車是採用ISUZU品牌，代表品牌還是有相當幅度的成長機會。也因此，未來將持續佈建營業據點和服務廠，包括在彰化、桃園、土城，2023年底前，還會再新增3個據點，顯見他們對於台灣商用車市場的重視，至於產品面的問題，ADAS系統導入到NLR車系只是第一步，如何將提升安全性、讓客戶的營運更有效率這2大重點都會是品牌未來發展的目標。