國內首款ADAS系統貨車上市　新增3年10萬公里保固

台灣的車市，除了乘用車之外，商用車在國內的市場也是相當驚人，根據統計，截至2019年，國內商用車（包括大小貨車）總數已經突破110萬輛，顯現出貨運業早已是國內具有相當規模的產業，而以貨運業為生的人自然也不在少數，造就了政府對於相關法令的持續修正。

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面臨此狀況，車商除了持續針對車輛的環保節能功能不斷精進，以達到合法標準之外，有鑒於國內貨車業的事故頻傳，日本原裝進口的IZUZU，也搶先同級競品，選擇將乘用車上已算是「標配」的ADAS系統，導入到最新發表的5噸貨車NLR上，成為國內首款具備ADAS系統的貨車。

▲將乘用車上已算是「標配」的ADAS系統，導入到最新發表的5噸貨車NLR上，成為國內首款具備ADAS系統的貨車。（圖／資料照片）