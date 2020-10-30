名家論壇》吳嘉隆／社會撕裂下的掙扎：美國大選另類解讀

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次美國大選，選民要做的決定，是要不要給川普連任。難怪我們現在看到的選情，其實是川粉與川黑 (反川普) 的對決，拜登成了川黑的代表，至於拜登本人怎樣反而不是那麼重要。
所以，解讀這次美國大選的重點，在於解讀川普在美國選民中所代表的意義。從川普在大國博弈中的表現來看，現在再去說川普只是一個商人，只會追求個人利益，已經不現實。
川普的主要訴求是「讓美國再次偉大」，「美國優先」，這就是說，川普的野心是追求國家利益，要讓美國重新拿回國際秩序的主導權，於是要對抗中國大陸的挑戰。
一、疫情前的川普
在美國大選中，民主黨與共和黨都有自己的基本盤，但是都不足以單獨過半數，而是必須爭取中間游離票。
那麼，中間游離選民最關心什麼議題呢？他們當然不是意識形態導向，所以他們最在乎經濟利益，最在乎美國的經濟前景。
必須指出，美國選民看經濟表現來決定要不要支持現任總統的連任，看的並不是最後一年的經濟數據，而是綜合上任後前三年的經濟表現，來評估現任總統治理經濟的能力。所以，選民打分數的關鍵時刻是美國大選年的前一年的下半年，如果這個時候經濟表現很好，現任總統治理經濟的能力就得到肯定，他的連任也就穩了。
在今年一月爆發新冠病毒肺炎，疫情從武漢爆發，再擴散到全世界之前，川普原本被看好可以順利連任，主要原因在於經濟。到去年下半年為止，美國許多經濟數據都處在50年來的巔峰狀態。就以失業率來說， 3.5%到3.6%可以說是空前絕後了，因為美國經濟結構的自然失業率，也就是充分就業下的失業率，估計是在4.0%。
疫情改變了這一切，由於封城與隔離，許多公共運輸與商業活動都暫時停擺，造成失業率爆衝，經濟陷入衰退，確實讓川普人仰馬翻。
二、疫情後的川普
疫情的爆發畢竟是非經濟因素，根本解決之道是讓疫情消失，也就是能提出解藥與疫苗。在這個過程中，財經對策只能減緩經濟上的痛苦，但是沒有辦法根本解決問題。
川普的對策，是怪罪中國大陸隱瞞疫情，後來改成怪罪中國大陸擴散疫情，有對武漢封城，不讓武漢人去上海、北京，但是卻讓6萬多武漢人出國，等於把病毒帶到一百多個國家。
民主黨的對策，則是怪罪川普低估了疫情，對抗疫情無方。川普先把新冠病毒稱之為中國病毒，然後又改口為中共病毒，民主黨的質疑就是，難道一切都是中共的錯嗎？你川普沒有責任嗎？這其實是主要責任與次要責任的區別，打個比方，火災的災情主要責任在縱火犯，次要責任才是消防隊的救火不力。
疫情讓川普很惱火，好好的連任前景就這樣被打掉了，確實始料未及。
三、民調的失真
兩黨完成提名程序之後，主流媒體的民調顯示，拜登是領先的。
民調有一個陰影，就是在2016年的大選，所有主流媒體幾乎都預測希拉蕊會獲勝，但是票開出來之後，希拉蕊在普選票贏了287萬票，但是在所謂關鍵搖擺州全部輸給川普，所以川普在選舉人票上以306比232贏得大選。
可見，選前民調也有失真的時候。川普的當選總統，並不需要以選前民調的領先來預告他會勝出。
民調的問題有下面四個方面：第一是抽樣誤差，所抽取到的樣本不足以反映選民母體的真正投票傾向，第二是隱性選民，被抽樣到的選民並沒有實話實說，第三個是投票率，民調抽樣到的選民最後並沒有真的去投票，第四的是拒答率，許多選民在接到民調機構的電話時，拒絕接受採訪，例如許多川普支持者就直接摔了電話。
其中拒答率這個數據不會顯示在民調上，但是這個數據卻很重要，因為主流媒體是川黑，所以川普的支持者通常在接到民調電話後，會選擇拒絕採訪。據估計，拒答率非常高，例如100通電話打出去，所得到的有效樣本可能只有30通。這就是說，拜登的領先幅度要先扣掉10%，才比較有意義。
四、川普崛起的社會基礎
觀察美國大選，必須注意到川普的支持者有很多是隱性選民，是民調所偵測不到的。要如何解釋這個現象呢？
川普自己雖然是有錢人，但是他的政策訴求卻是爭取社會底層，就是「白人男性低學歷」，在美國稱為「白垃圾」，在中國大陸可以稱為「低端人口」，而這傳統上是民主黨的票源。
基本上川普在推兩個政策，第一個是對付非法移民，要在美國墨西哥邊界蓋圍牆，第二個是對中國大陸打貿易戰，要把製造業遷回美國，至少也要撤出中國大陸。這兩個政策的背後是墨西哥與中國大陸，看似不相關，但是背後的邏輯可以串起來，因為都是要為社會底層爭取就業機會。
全球化產生兩種人，受益者與受害者。跨國企業、資本家與專業人士可以享受全球資源優化配置的好處，可以在國際間移動，他們大部分住在都會區。相對的，在地企業 (例如農林漁牧，觀光旅館)，當然還有勞工階級，他們沒辦法在國際間移動，當大量製造業與就業機會外移的時候，成為全球化的受害者。
面對全球化所帶來的社會撕裂，川普代表美國的社會底層，要以民主政治來修補資本主義所帶來的偏差。希拉蕊與拜登反而代表全球化的受益者，他們的選票主要來自東西兩岸的都會區，以及芝加哥所在的伊利諾州。
這就說明了川普的社會底層支持者對主流媒體有反感，在民調上成為隱性選民，甚至拒絕採訪，因為主流媒體的老闆是社會菁英，與華爾街、大企業一樣，與社會底層是脫節的。
五、川普的崛起代表草根對菁英的反叛
對美國選民來講，中國大陸的崛起固然是問題，但是對普羅大眾來講，今天美國所面對的許多問題，從經濟失衡到社會撕裂，根源其實更是華盛頓的既得利益階級，俗稱建制派。拜登的電郵門暴露出來的利益輸送，其實正是在反應華盛頓建制派的荒唐。
美國選民在面對的，是華盛頓圈內人與圈外人之爭，是要不要整頓華盛頓建制派的問題。川普從來沒有當選過參議員或州長，是政治素人，美國選民支持他，就是要來整頓華盛頓的既得利益階級的腐敗與無能。
美國選民在深思的是，川普的任務完成了嗎？即使美國大選之後，仍然要面對這個問題。
●作者：吳嘉隆／總體經濟學家、美國哥倫比亞大學經濟學博士候選人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com