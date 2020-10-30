3歲罹患小兒麻痺　楊秀卿愛健身練出二頭肌

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許多肢體障礙者都有心肺、肌肉骨骼、神經系統方面的障礙，3歲罹患小兒麻痺的楊秀卿，透過訓練課程延緩身體機能退化，「隨著年紀增長，身體各部位的肌肉流失快，力氣越來越小，身體越來越不好，尤其對我們來說，比一般人退化速度更快，所以加強肌肉的力量非常重要。」
楊秀卿透露，以前她常因為行動不便而摔跤，但在接觸訓練課程後，她深刻感受到身體機能的變化，「現在我二頭肌已經練出來了！我也比較不容易跌倒，就算跌倒也比較有力氣去支撐，以前可能摔跤10次，現在只有7次、8次，有好幾次都能撐住身體。」
去年「身心障礙者運動巡迴指導團」試辦相當成功，今年楊秀卿號召更多朋友來運動，「我知道身障朋友很需要運動，只是找不到地方訓練，所以我在看到體育局刊登課程後，馬上就來報名，一個介紹一個，一起來強健身體。」現在每一次上課哥哥也都會陪她一起練，她笑說，有個伴一起運動會更開心。
患有小兒麻痺症的黃正宜熱愛運動，也是「身心障礙者運動巡迴指導團」的學員之一，過去在復健時接觸游泳，已養成游泳習慣，同時嘗試不同的運動種類。本次參加「身心障礙者運動巡迴指導團」更是收穫滿滿，她表示，「很多動作在家中嘗試，但都不知道是否標準，但來這裡老師都會細心指導，也不容易駝背導致運動傷害。」
今年臺北市體育局推出的課程更完善且全部免費，並且增設開班地點，讓行動不便的身障朋友能就近到活動據點參加課程，楊秀卿表示，「希望課程可以持續，能夠有整年度的課程，因為訓練沒有辦法間斷。先前因為疫情有段時間沒有上課，就明顯感受到肌肉變軟，7月恢復訓練後，肌肉又變結實了，這個課程有教練貼身指導，真的對身障者很有幫助。」