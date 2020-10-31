名家論壇》李兆立／台灣彩虹國際驕傲

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有人說，這是標準的宗教企圖干預政治，但這個說法未必精確，畢竟教宗日前才公開表示「都是上帝子民有權建立家庭」來表達支持同性結合，而即便國內的基督社群，同婚立場也各有不同。
真正的關鍵是，因為傳統觀念或宗教教義，社會確實存有對同性結合的偏見和敵意，但特定人士和團體不僅不協助弭平偏見，反而刻意煽動這些敵意來獲得利益，這就是台灣在完成同性婚姻法制化後，必須繼續面對的課題。
首先是性平教育，原本就是為了幫助孩子及早認識不同的性別與性向，以多元正面的觀念去認識自己，同時學習如何更妥當地與不同性別及性向者相處。
然而，特定人士和團體明知性平教育的本意，卻故意抓著裡頭關於同性情感及婚姻的部分，渲染成「學校要鼓勵孩子當同性戀」，不僅到處要求下架性平教材，甚至有系統地滲透進校園，以延續各種性別偏見的教材內容，扭曲了性平教育的本意。
更離譜的是，為了爭取這些守舊勢力和「被恐慌」家長的支持，從中央到地方都有民意代表帶頭反對性平教育，造成學校進退兩難，第一線負責性平教育的老師更是壓力山大。
於是，當因性平教育不足而釀成的悲劇一個個發生，卻只能看著相關政策繼續牛步，而社會繼續在檢討被害人。這跟我們「亞洲第一同婚國」的美名，實在太過格格不入。
除了性平教育，還有一個被當作標靶的議題是「跨國同婚」，依照去年通過的同婚專法，同性伴侶其中一方不是台灣籍，而母國是不承認同婚的國家，在台灣就不能登記。
問題是，目前全世界僅有29國將同婚合法化，尤其台灣作為「亞洲第一國」，周遭互動密切的鄰國全都尚未合法化，因此時至今日，台灣仍有數百對跨國同性伴侶無法登記結婚。
為什麼反對讓跨國結婚？有人說，去年光是同婚合法化就阻力重重，應該對橫生枝節。那麼，如今同婚也通過一年半了，數百對跨國伴侶也等了夠久，總可以來開始討論了吧？
又有人說，這是在為中國「假結婚真滲透」來開後門，這種說法更有兩點謬誤。
第一，依照我國的法律架構，中國並不適用「跨國」同婚，而是放在《兩岸條例》和《港澳條例》，不只針對婚姻，是全面性地對中國及港澳人民做特別規範，本來就不在「跨國同婚」的範疇。
第二，依照現行法規，兩岸的異性伴侶是可以結婚的，所以現在台灣95%的異性婚可以選擇中國伴侶，卻把透過婚姻滲透的後門，怪在約5%的同性伴侶頭上。這樣真的合理嗎？
過去，過去幾十年，我們以「家庭價值」為名，要同性伴侶忍受犧牲；如今同婚專法通過，我們繼續以「國家安全」為名，要部分同性伴侶繼續忍受犧牲。名義變了，不公平的本質卻沒變。
作為亞洲同婚第一國，我們驕傲地向世界展示著台灣對民主自由的信仰與價值，如果同婚專法是第一步，現在應該更勇敢自信地跨出第二、第三步。
性平教育絕對不是教小孩變成同性戀，跨國同婚也絕對不是開放中國來木馬屠城。讓這些刻意煽動偏見和不安的滑波謬論得逞，就只會讓特定人士藉此攫取不當利益或遂行政治攻擊，卻要以同志朋友的基本權益當作祭品。
最後，如果真的要為國家禱告，就請為了每一位真心信仰民主自由的台灣人祈求，讓我們的社會擁有更多勇氣，一起正面迎戰這些吃人不吐骨頭的滑波謬論，讓它們快快退散，給下一代更多元健康的未來吧！
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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