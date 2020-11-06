色彩控注意! 天仁2021「茶顏觀色」　從顏色輕鬆認識茶

台灣人愛喝茶有目共睹，喝茶對於許多人來說，不只是生津解渴的好物，更代表著一種品味與心情，各式各樣的茶品都有獨具代表的色澤與氣味，而每種顏色表達的情感及傳遞的訊息各有不同，像是優雅代表有著金黃湯色的「冬之茶」；「綠茶粉」渲染出的大地草綠象徵活力；高貴感的琥珀色「東方美人茶」則當仁不讓。品飲前稍加「茶顏觀色」就能解密各種「茶語」，喝出百般滋味。

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▲冬之茶泡出來的茶湯呈現金黃色，代表華麗、富貴的意象。（圖／品牌提供）

× ▲冬之茶泡出來的茶湯呈現金黃色，代表華麗、富貴的意象。（圖／品牌提供）

微透金屬光澤的金黃色，自古以來金黃代表華麗、富貴的意象。冬之茶顧名思義冬天最好的茶，天氣漸冷日夜溫差大，此時茶葉生長速度緩慢，泡出來的茶湯呈現金黃色，滋味甘醇。



▲來自日本靜岡御選綠茶粉，保留茶香與清甜的滋味。（圖／品牌提供）

× ▲來自日本靜岡御選綠茶粉，保留茶香與清甜的滋味。（圖／品牌提供）

草綠指夏天茂盛青草的色澤，是充滿生命力的色彩。御選綠茶粉來自日本靜岡，獨特的蒸菁製茶工法，完整保留茶香與清甜的滋味，草綠色的茶粉，更是正宗日本綠茶粉的最大特色。



▲東方美人茶，有著獨特的熟果香，滋味蜜香甘甜，被稱為英國女王的最愛。（圖／品牌提供）

× ▲東方美人茶，有著獨特的熟果香，滋味蜜香甘甜，被稱為英國女王的最愛。（圖／品牌提供）

琥珀指來自松柏科植物的樹脂，經長年累積所形成的礦物化石，介於黃棕色和橙紅色之間。擁有琥珀湯色的東方美人茶，被稱為英國女王的最愛，由於小綠葉蟬叮咬後，有著獨特的熟果香，滋味蜜香甘甜。





相信每個人心中，對於茶的想像、愛好的色澤都不一樣，可能隨著心境、季節，轉換。愛喝茶的你，心中是否也有代表色及推薦的好茶呢？國內深耕超過一甲子的茶葉品牌「天仁茗茶」除了提供各式好茶，每一年更會推出獨特的桌曆供茶粉收藏，最新的2021年「茶顏觀色」桌曆，帶你從色彩了解喝茶的樂趣，內含還有總價值超過1800元的優惠券，讓茶饕與色彩控的你絕對要收藏擁有。





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