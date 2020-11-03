專訪／陳姸霏、劉子銓戀愛來真的？導演拚命催化「曖昧」

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其實整個劇組的努力，何止這些，為了讓片中扮演聾啞學校學生的年輕演員們，能夠熟悉彼此和手語，柯貞年導演要求大家狠狠學習了近3個月的手語，學到陳姸霏和劉子銓可以和真正的聾啞人士閒話家常，陳姸霏說：「有時候在車站附近，會有一些聾人在賣雞蛋糕，去的時候發現他們是聾人，就有跟他們比謝謝，然後他們就會很開心說『妳會比手語？！』」
劉子銓也表示：「拍完《無聲》我才發現，自己一直沒有觀察到周遭有很多聾人，有天跟朋友去餐廳吃飯，我在這一桌吃飯，發現那邊就有一桌是聾人，我就在看她們比什麼？才發現姊姊在問妹妹，今天在學校怎麼樣啊？覺得我居然看得懂她們的『交談』，感到很神奇。」而且不僅演員們熱衷手語，連片中的副導、攝影、場記都在拍完電影之後，特別去上手語課，可以想見學習另外一種「語言」的迷人之處。
不過，柯貞年導演要陳姸霏、劉子銓努力的另一件事，卻叫他們非常受不了，因為導演老愛湊合他倆「在一起」！原來，柯貞年為了緩和悲情以及讓兩人的角色有個發洩的出口，在片場問了不下10次，希望他們能夠親吻，還不停問：「你們真的不親嗎？哥、姊」，令陳姸霏、劉子銓相當無奈，死命不答應在片中加入親吻戲。
甚至兩人跟劇組一起逛街，導演都會趁空要劉子銓主動去牽陳姸霏的手，還說：「你可以喜歡她多一點，拜託你！」搞得兩位年輕演員相當尷尬，即使在專訪期間，柯貞年導演都還不死心，甚至脫口表示：「他們私底下就還是有談戀愛！」雖然為了不讓氣氛尷尬，事後又否認，但導演偏偏又加了一句：「你知道藝人會喜歡極力否認，他們有沒有怎樣我是不知道，但我是有想說，如果有一點點的曖昧，對於這二個角色是好的。」一番話又讓陳姸霏、劉子銓臉上三條線。