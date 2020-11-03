專訪／陳姸霏、劉子銓戀愛來真的？導演拚命催化「曖昧」

我第一個打電話給我媽，跟我媽說我入圍了，然後就開始在那邊哭，沒有到大哭，可是眼淚就自己會一直流下來了，（導演：她是水龍頭），才不是這樣咧，因為大家拍攝的時候都很辛苦，就會覺得有一點苦盡甘來的感覺，收穫滿多的，現在又滿幸運的，在第一部作品就可以被看到，可以入圍。

陳姸霏第一次主演劇情長片《無聲》，就入圍本屆金馬獎最佳新演員，即使到現在仍然滿心喜悅。

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▲導演柯貞年（中）很感激幕後團隊也入圍金馬獎。（圖／CATCHPLAY）

陳姸霏和劉子銓可以和真正的聾啞人士閒話家常，陳姸霏說：「有時候在車站附近，會有一些聾人在賣雞蛋糕，去的時候發現他們是聾人，就有跟他們比謝謝，然後他們就會很開心說『妳會比手語？！』」

劉子銓也表示

拍完《無聲》我才發現，自己一直沒有觀察到周遭有很多聾人，有天跟朋友去餐廳吃飯，我在這一桌吃飯，發現那邊就有一桌是聾人，我就在看她們比什麼？才發現姊姊在問妹妹，今天在學校怎麼樣啊？覺得我居然看得懂她們的『交談』，感到很神奇。」而且不僅演員們熱衷手語，連片中的副導、攝影、場記都在拍完電影之後，特別去上手語課，可以想見學習另外一種「語言」的迷人之處。

▲劉子銓（左）和陳姸霏在片中演出相當契合。（圖／CATCHPLAY）

陳姸霏、劉子銓努力的另一件事，卻叫他們非常受不了，因為導演老愛湊合他倆「在一起」！原來，

你們真的不親嗎？哥、姊」，令陳姸霏、劉子銓相當無奈，死命不答應在片中加入親吻戲。

甚至兩人跟劇組一起逛街，導演都會趁空要劉子銓主動去牽陳姸霏的手，還說：「你可以喜歡她多一點，拜託你！」搞得兩位年輕演員相當尷尬，即使在專訪期間，

他們私底下就還是有談戀愛！

你知道藝人會喜歡極力否認，他們有沒有怎樣我是不知道，但我是有想說，如果有一點點的曖昧，對於這二個角色是好的。

陳姸霏、劉子銓臉上三條線。