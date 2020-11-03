專訪／陳姸霏、劉子銓戀愛來真的？導演拚命催化「曖昧」

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專訪／陳姸霏、劉子銓戀愛來真的？導演拚命催化「曖昧」

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-11-03 14:00:00

▲陳姸霏（左）、劉子銓在片中兩小無猜的模樣，讓導演柯貞年希望他倆真談戀愛。（圖／CATCHPLAY）
▲陳姸霏（左）、劉子銓在片中兩小無猜的模樣，讓導演柯貞年希望他倆真談戀愛。（圖／CATCHPLAY）
我第一個打電話給我媽，跟我媽說我入圍了，然後就開始在那邊哭，沒有到大哭，可是眼淚就自己會一直流下來了，（導演：她是水龍頭），才不是這樣咧，因為大家拍攝的時候都很辛苦，就會覺得有一點苦盡甘來的感覺，收穫滿多的，現在又滿幸運的，在第一部作品就可以被看到，可以入圍。陳姸霏第一次主演劇情長片《無聲》，就入圍本屆金馬獎最佳新演員，即使到現在仍然滿心喜悅。
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而憑這第一部長片，便入圍「最佳新導演」的柯貞年亦不惶多讓，別看她講得平靜，公布提名當天，她緊張到連直播都不敢看，要不是宣傳打電話問她感言和入圍心得，她才回過神來，「我那時候最開心的是，一些幕後工作人員能夠被肯定，我覺得我們的美術剪接或者聲音配樂，那種都是很辛苦很細微的東西，就覺得很感動評審都有看到，我們在這些細節上面做的努力。」
▲導演柯貞年（中）很感激幕後團隊也入圍金馬獎。（圖／CATCHPLAY）
▲導演柯貞年（中）很感激幕後團隊也入圍金馬獎。（圖／CATCHPLAY）
其實整個劇組的努力，何止這些，為了讓片中扮演聾啞學校學生的年輕演員們，能夠熟悉彼此和手語，柯貞年導演要求大家狠狠學習了近3個月的手語，學到陳姸霏和劉子銓可以和真正的聾啞人士閒話家常，陳姸霏說：「有時候在車站附近，會有一些聾人在賣雞蛋糕，去的時候發現他們是聾人，就有跟他們比謝謝，然後他們就會很開心說『妳會比手語？！』」

劉子銓也表示：「拍完《無聲》我才發現，自己一直沒有觀察到周遭有很多聾人，有天跟朋友去餐廳吃飯，我在這一桌吃飯，發現那邊就有一桌是聾人，我就在看她們比什麼？才發現姊姊在問妹妹，今天在學校怎麼樣啊？覺得我居然看得懂她們的『交談』，感到很神奇。」而且不僅演員們熱衷手語，連片中的副導、攝影、場記都在拍完電影之後，特別去上手語課，可以想見學習另外一種「語言」的迷人之處。

▲劉子銓（左）和陳姸霏在片中演出相當契合。（圖／CATCHPLAY）
▲劉子銓（左）和陳姸霏在片中演出相當契合。（圖／CATCHPLAY）
不過，柯貞年導演要陳姸霏、劉子銓努力的另一件事，卻叫他們非常受不了，因為導演老愛湊合他倆「在一起」！原來，柯貞年為了緩和悲情以及讓兩人的角色有個發洩的出口，在片場問了不下10次，希望他們能夠親吻，還不停問：「你們真的不親嗎？哥、姊」，令陳姸霏、劉子銓相當無奈，死命不答應在片中加入親吻戲。

甚至兩人跟劇組一起逛街，導演都會趁空要劉子銓主動去牽陳姸霏的手，還說：「你可以喜歡她多一點，拜託你！」搞得兩位年輕演員相當尷尬，即使在專訪期間，柯貞年導演都還不死心，甚至脫口表示：「他們私底下就還是有談戀愛！」雖然為了不讓氣氛尷尬，事後又否認，但導演偏偏又加了一句：「你知道藝人會喜歡極力否認，他們有沒有怎樣我是不知道，但我是有想說，如果有一點點的曖昧，對於這二個角色是好的。」一番話又讓陳姸霏、劉子銓臉上三條線。
 
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