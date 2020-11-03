五哥全部都交給你了，BMW 530i M Sport試駕

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雖說現今休旅車當道，但]1972年問世的BMW 5 Series，七個世代48年的歷史不僅於市場創下亮眼銷成績，更於消費者心中及中大型豪華房車立下無法取代的重要地位，2016年邁入至第七世代，其科技配備依舊於品牌及市場擔任要角，如今BMW也替5 Series進行外觀、配備與動力系統小改工程，更成熟的設定運用至試駕的530i M Sport車上，進而有著面面俱到特性。
小改5 Series最大變革之處就是動力系統導入48V輕油電，此次試駕的530i M Sport也同樣配有該系統，在48V輕油電系統助益下，讓530i M Sport所搭的2.0升渦輪引擎，252hp/35.7kgm動力輸出於全油門時啟動eBoost額外獲得11hp輔助，搭配八速手自排變速系統，能在6.4秒輕鬆加速至百公里。
不過這並非是48V主要功能，節能減碳才是它的首要任務，因此當車輛速度低於15km/h會關閉引擎系統，而在Comfort與EcoPro模式下，時速25～160km/h區間鬆開油門，引擎也會關閉熄火利用48V系統進行慣性滑行，進而達到節能減碳目標創造出14.4km/L平均油耗。由於配置48V輕油電系統小改5 Series也取消了Start&Stop怠速啟閉鍵，甚至於中控系統也沒有任何關閉選項，因此要停用怠速啟閉只能選擇Sport模式，不過好在48V系統能大幅降低引擎啟動震動，因此即使無法關閉怠速啟閉也無妨。
作為中大型豪華房車代表5 Series豈能不面面俱到，除了48V輕油電繳出的優異節能數據，實際動態252hp最大馬力與35.7kgm扭力峰值亦給予飽滿強勁力道，搭配既有的後輪驅動設定，即便有著4,963mm逼近5米的車長，但仍保有BMW一貫的靈活與樂趣。此外，試駕的530i M Sport為首發版車型，因此額外升級19吋輪圈及電子懸吊系統，對於震動以及崎嶇路面的處理能力也一併獲得提升，展現該級距豪華房車應有的舒適沉穩特性。
小改530i M Sport不僅只有動力系統進行改變，座艙與配備也有顯著的進化，雖然格局並未做變動且中控系統仍為iDrive 7.0，但中控螢幕則加大升級至12.3吋，與數位儀表構成雙12.3吋格虛擬座艙，除此之外抬頭顯示器面積也加大16%提供更清楚的辨識效果。小改530i M Sport的進化升級還不僅於此，針對便利性配備部分，除所配置的智慧聲控語音助理可更白話直覺進行操作，另外也提供無線Android Auto/Apple CarPlay連結功能，進而擺脫礙眼的充電線，還有最重要的就是有導入iPhone手機數位鑰匙，不僅能取代傳統鑰匙，還能將鑰匙功能分享親友並觀看油量、預先通風冷房等功能。
既然為小改車型當然免不了會針對外觀進行修飾，在M Sport空力套件妝點下有著與改款前相同的運動氣息，但透過新款水箱護罩與雙L型日行燈，則帶來更為低扁的樣貌，搭配首發車型升級的19吋輪圈，進而散發出更濃厚的動感氣勢，此輪廓看久甚至還隱約嗅到8 Series氣息。
小改530i M Sport雖然大致看並未有明顯變革，但實際卻將動力系統增加48V輕油電，帶來更優異的節能效果與乘車品質，座艙中控螢幕尺吋也加大，並配備無線Android Auto/Apple CarPlay與導入iPhone手機數位鑰匙，另外外觀也加以修飾變得更沉穩動感，上述儘管都只是小改變但卻帶來大大有感的感受，讓5 Series不論是身分表徵，體驗動態樂趣，亦或是享受乘車品質與科技便利配備，小改5 Sereis全都一手包辦，且是高水準表現。