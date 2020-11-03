廣編／這杯手搖飲就是不讓你加糖！業者推「功夫茶王」

全台茶飲無糖控注意！台灣在地「KUNG FU TEA 功夫茶」，也是網紅最愛的手搖飲品牌，這次推出最新飲品「功夫茶王」，選用冬茶評鑑頭等獎的台灣高山茶王優良茶，以手採阿里山高山茶，茶湯呈現金黃透亮、香氣淡雅、十足功夫精神。

我是廣告 請繼續往下閱讀

功夫茶CEO吳楷鈞表示，功夫茶王是歷經無數次測試，調配茶葉比例與控制火侯調製而成，堅持不讓顧客加糖，讓每一口都能喝到高山茶的香醇口感。

其中「功夫茶研發中心」表示，經過嚴密工序所萃取出的清澈茶湯，茶水路細膩，喉韻甘醇、口感豐富，一杯茶可分別呈現出三種層次的風味。從前調：茶香飄散於上顎與鼻腔中，茶湯鮮味靈活、飄揚；中調：茶香略沉、茶韻升起，茶香繚繞於喉間；後調：轉為成熟茶韻，口腔充滿沉穩內斂的馥郁香氣。





然而，成功打入年輕人市場的功夫茶，日前於鬼月西門盛大開幕推出符咒手搖飲吸引嚐鮮民眾，又與人氣網紅反骨男孩成員酷炫、蕾菈以及賽以廣告交換合作模式，砸200萬免費加盟功夫茶士林店，喊出「振興士林商圈」口號，並推出3支由三位網紅各自特條的飲品，包括品項分別是「多情浪漫」、「性感尤物」、以及「幸福口爆」，從命名到外觀都能看見新奇感與獨特性，獨家特調三款飲也只在士林反骨店才喝得到。





如今，業者再次推出秋冬新上市的「功夫茶王」，於10月25正式於各門市販售，原價60 推出限定優惠39元，要讓民眾用實惠的價格，品嘗到真功夫的絕世好茶。



