遛小孩放電趣！亞洲首座爆米花觀光工廠就在八里

新冠肺炎肆虐，許多觀光業者採取保守觀望態度，卻有一家在市場上極受消費者好評的爆米花品牌，大手筆創立亞洲第一家爆米花觀光工廠，遊客不但可以在此品嚐到限量特殊口味的爆米花，還可以親自體驗整個製程，並且在夢幻的場地拍照打卡，儼然成為親子假日出遊最新首選。

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走到位在八里左岸的卡滋爆米花觀光工廠，立刻感受到樂園的歡樂氣氛，業者在入口融入拉斯維加斯的設計氛圍，搭配電影院的文化，以及百老匯的美式風格。走進裡頭，除了介紹爆米花的歷史，還陳列全世界第一台爆米花機的實體視覺，讓遊客走入時空身歷其境。

▲透過食育互動讓孩子們變身魔法番麥精靈 ，了解一顆不起眼的玉米粒如何變成白白胖胖的爆米花（圖 / 資料照片）

爆米花是大人小孩都喜歡的零食，但是你知道是怎麼製作的嗎？來到卡滋觀光工廠，不僅可以讓小朋友變身超Q萌魔法番麥精靈，還有全世界獨一無二的霓虹飛天爆米花機，讓孩子了解一顆不起眼的玉米粒，是如何變成白白胖胖的爆米花，不是只有加熱這麼簡單，膨發後的爆米花像被施了魔法般，透過空中管路傳輸飛行，直接抵達溫暖的保溫箱，這個製作過程不但具有食育知識更充滿驚喜！





小朋友最感興趣的，就是DIY教室了，利用多種口味的爆米花發揮創意，製作各式手環、吊飾及怪獸造型點心，更能透過手做的課程，增進親子同樂，只要報名參與DIY教室，就有機會參與體感互動遊戲，化身可愛的玉米粒角色在玉米田中競跑，或是擔任接住爆米花的小幫手，讓小朋友感受到全新的冒險體驗。



▲DIY教室發揮創意，將爆米花製成各式手環、吊飾及造型點心，增進親子同樂（圖 / 資料照片）

卡滋至今研發出超過百種以上的爆米花口味，在觀光工廠裡，還能免費品嚐到多種限量口味，就像用舌尖環遊世界，值得一提的是，這裡的霜淇淋鮮奶味特別濃郁，雖然不是主打商品，卻讓遊客有驚豔感，最後還可以在特別模擬打造的卡滋超市牆、卡滋影院雙人座，拿著夢幻的美人魚霜淇淋或爆米花造型桶拍照打卡，讓熱愛網美風女孩們不用出遠門，也不必曬太陽，就能留下美好回憶。





這次帶起親子互動新風潮的爆米花觀光工廠，該品牌明星商品卡滋爆米花在許多通路都可以看見其蹤影。創立於2006年的卡滋爆米花，曾經引爆團購風潮，也創下網路團購美食第一名佳績，2009年從虛擬通路跨足實體通路，去年工廠搬遷到八里，建置全新的無塵室廠房，今年更設立全亞洲第一座爆米花觀光工廠樂園，絶對能吸引許多「爆米花控」和家長帶著小孩造訪。

▲透過世界獨一無二的霓虹飛天爆米花機，了解爆米花其實是富含纖維的零食，製作過程也可以很健康（圖 / 資料照片）

近年成為一日遊熱門去處的八里，旅遊景點相當多，包括渡船頭小吃一條通、左岸自行車道騎協力車、左岸公園沙灘玩堆沙追螃蟹，以及十三行博物館參訪等，如今又多了一個景點，下次有機會到八里一日遊，不妨到卡滋爆米花工廠一遊，親自體驗爆米花的文化與樂趣。



卡滋爆米花觀光工廠樂園

地址：新北市八里區觀海大道171號

門票：入場券250元(含導覽、DIY體驗活動乙場及商品抵用券50元)，採網路預約或現場預約制，90公分以下孩童可免購票入場，需由一位購票成人陪同，每位成人限帶一位。

服務電話：(02)8630-3886

官網：https://www.popsmile.com.tw/pages/tfwl-inf

預約購票：https://popsmile.rezio.shop/product/DRPFXI