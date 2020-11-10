傳統胃癌治療副作用難進食　免疫療法提升患者信心抗病魔

胃癌近幾年確診人數不斷攀升，由於早期症狀不明顯，導致許多患者實際確診時，近四成已進展到晚期，加上患者多高齡族群，更難忍受化療的副作用、手術風險也較高，易陷入治療困境。所幸，目前已有許多精準治療問世，為胃癌患者帶來許多生機。一位40歲晚期胃癌婦女因治療副作用導致無法進食，經診斷發現PD-L1生物表現量高，積極採用免疫療法後，腫瘤明顯縮小，食慾明顯恢復，甚至從原本只能臥床至今已可下床趴趴走。醫師說，相較於化療，免疫療法可提升胃癌患者的總生存率、延長總生存期，藥物有效期也大幅延長，尤其是PD-L1生物表現量高的患者，採用免疫療法更能提升整體治療成效，讓患者更有信心對抗癌症。

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▲謝昀蓁醫師表示，近四成胃癌患者多為晚期，傳統治療考量風險多，免疫療法副作用少。(圖片來源/醫師提供)

× ▲謝昀蓁醫師表示，近四成胃癌患者多為晚期，傳統治療考量風險多，免疫療法副作用少。(圖片來源/醫師提供)

臺北榮總肝膽腸胃科謝昀蓁醫師表示，胃癌患者早期常見症狀不具特異性，例如消化不良、上腹脹或痛、食慾不好、體重下降，或以解黑便等消化道出血為表現，都很容易被忽略，等到實際就診時，已有近四成患者為晚期胃癌。晚期胃癌患者多為60、70歲高齡族群，除了胃癌，本身可能還有高血壓、心臟病等慢性疾病，在一般傳統治療上需考量的風險多，如麻醉、手術風險高，使治療的選擇受限。





而目前胃癌第四期患者治療以化療為主，然而臨床上卻常見許多高齡患者對於化療的副作用難以忍受，包括噁心嘔吐、食慾不振、血球下降、腹痛腹瀉等副作用，部分患者甚至因此而中斷療程；此外，由於患者年齡高，除了患者本身難以忍受副作用外，在治療過程中，患者也可能因為副作用而使工作或活動受到嚴重影響，使生活品質大打折扣。



▲陳明晃主任表示，過去面對胃癌治療的武器很少，只能做化療，而現在已經有許多的精準治療。(圖片來源/醫師提供)

× ▲陳明晃主任表示，過去面對胃癌治療的武器很少，只能做化療，而現在已經有許多的精準治療。(圖片來源/醫師提供)

所幸，目前逐漸出現許多精準治療，如免疫療法，為胃癌的患者帶來治療困境的解方；臺北榮總免疫中心陳明晃主任表示，由於癌細胞會在體內釋出PD-L1的訊息，告訴身體免疫細胞「我們是同一國，不要殺我」來欺騙免疫細胞，而免疫療法的原理，就是透過阻斷癌細胞的訊息，活化被欺騙的免疫細胞，來辨識出癌細胞，進而持續地殲滅；相比化療大範圍無差別的攻擊，免疫療法相對更為精準，且副作用較低，也較不易出現抗藥性，使持續作用的有效時間也較長。





謝昀蓁醫師也指出，與化療相比，胃癌患者單獨使用免疫療法副作用很少，即使有副作用，也只是輕微的皮膚癢、腹瀉、皮疹等，且發生率低，臨床上中老年患者使用，耐受性都很好，相比使用化療的患者，生活品質也高出許多。而針對PD-L1生物表現量高的族群，與化療相比，免疫療法更可提升總生存率達1.7倍，並延長晚期患者生存期超過2年的時間，為胃癌的患者帶來了許多的希望。





患者免疫治療後腫瘤縮小 生活品質提升 醫籲：選擇合適的治療可延長存活期





一名四十多歲的女性胃癌患者，在他院治療時腫瘤已侵犯肝臟，且由於食慾差、噁心等症狀，也無法接受口服藥的治療，再接受過兩種化療藥物後，症狀仍未改善，甚至到後來完全無法進食，面臨治療困境，經過轉診後來到台北榮總，陳明晃主任先請外科醫師做腸造口，並同時進行生物表現量檢測，檢查發現PD-L1表現量高，因此建議她接受免疫療法治療；目前接受免疫療法治療已超過半年，治療成效佳，不但腫瘤縮小許多，也可以喝東西，甚至從原本因無法進行而瘦到只能躺著進醫院，現在也可以自行行走，也不需長期住院治療，一路走來，也讓腫瘤科醫師覺得很欣慰、很有成就感，替患者感到開心。





陳明晃主任表示，過去面對胃癌治療的武器很少，只能做化療，而現在已經有許多的精準治療的出現，只要找到適合的方式，就能使存活期延長許多。謝昀蓁醫師也表示，萬一確診胃癌後期，積極和醫生討論，依個別狀況選擇最適當的治療策略，一定能提升成效，並維持好的生活品質。



