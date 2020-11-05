果香、花香受歡迎！研究：每10個青少年4個使用加味菸
果香、花香受歡迎！研究：每10個青少年4個使用加味菸
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-05 14:15:47｜update2020-11-05 14:20:08
隨著菸品逐漸滲透校園，不僅吸菸年齡層逐年下滑，各種新興菸品也層出不窮，根據國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，發現台灣每10個青少年吸菸者中，就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職42.3%；107年調查國中37.5%、高中職40.7%），與107年相比，數字往上提升。
所謂的加味菸，是菸商於菸草中添加不同口味，藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮，依照108年申報菸品統計發現，菸品香料(風味)添加物約有1200餘種，最常被添加的前10種味道有：香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香；但這些味道的來源，絕大多數都是與花果植物無關的化學(香精)物質。國民健康署為保護青少年，免於被尼古丁操控未來，目前提出菸害防制法修正草案，增訂禁止加味菸品之規定(菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用之添加物)，透過立法禁止販售加味菸品，降低青少年吸菸率。
1999年，美國明尼蘇達大學流行病學系所，透過國際菸草公司的訴訟文件發現，國際菸草公司將青少年視為明日的潛在的搖錢樹，因絕大多數吸菸者在青少年時期就開始吸菸。因為往往青少年會有迷思，認為帶有水果味道的菸品比較不傷身體的錯誤想法。
而且依據國健署調查發現，紙菸吸菸率在國中學生為3.0%（107年2.8%）；高中職學生為8.4%（107年8.0%），推估超過8.1萬名青少年使用紙菸。且每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職42.3%），女生使用加味菸的比率高於男生（國中女生50.7%，男生34.9%；高中職女生58.6%，男生36.9%）。
目前已有39個國家制定菸品香料添加物管理政策，包括美國，加拿大，巴西，衣索比亞，烏干達，塞內加爾，尼日共和國，茅利塔尼亞伊斯蘭共和國，歐盟（28個成員國），摩爾多瓦，土耳其和新加坡。為了保障國民及兒少健康、營造無菸環境，避免讓加味菸品成為兒童青少年接觸菸品的入門磚，國民健康署希望呼籲支持菸害防制法修法禁用加味菸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！