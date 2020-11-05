2021 年式 Audi A5 Sportback 升級輕油電，230 萬起正式上市

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2021 年式 Audi A5 Sportback 升級輕油電，230 萬起正式上市

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calendar_today2020-11-05 16:55:01

2021 年式 Audi A5 Sportback 升級輕油電，230 萬起正式上市
▲ 2021 年式 Audi A5 Sportback 升級輕油電，230 萬起正式上市
台灣奧迪推出全新 2021 年式 Audi A5 Sportback，共推出 40 TFSI、40 TFSI S line、45 TFSI quattro S line 三款車型。
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Audi A5 Sportback 全車系高規格的主被動安全配備更甚以往，不僅全車系皆標配先進安全科技，當中的公路行車輔助套件除了涵蓋 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統之外，都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統（盲點警示）、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。

此外，全新 2021 年式 Audi A5 Sportback 車系也具備全新設計 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈、極線LED 識別燈、內含動態指示方向燈功能的 LED 尾燈組，搭配造型更寬扁的六角單體式盾形水箱護罩以及兩側大型進氣壩。同時，Audi A5 Sportback 日前也於德國權威雜誌 auto motor and sport 所舉辦的讀者評選活動中，於「中型車」類別獲得 36.6% 的投票率。

【2021年式Audi A5 Sportback售價表

Audi A5 Sportback

建議售價

Audi A5 Sportback 40 TFSI

230萬元

Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

246萬元

Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

293萬元

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