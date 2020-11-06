立冬如何聰明進補？醫師推薦「平補氣血」最適合
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-06 14:10:00
明（7）日節氣進入「立冬」，自古民俗就是要「進補」，慰勞一下一年來工作的辛苦，同時也要為即將到來的冬季儲備更多的熱量，嘉義長庚醫院醫師提醒民眾，一定要慎選適合體質的補湯方，才能健康的吃補，吃完補才能得到好處更健康，不然可能越補身越虛、越補越大洞。
對於立冬進補，長庚醫院中醫科蔡盈盈醫師表示，台灣入冬後，氣溫不會馬上下降，而且現代社會普遍食物較豐富，並不需要特別大補，可以煮一些平補氣血的中藥膳，作為立冬的進補，須減少熱量攝取以免在冬天發胖，尤其是慢性病患者吃補更要謹慎，需要諮詢專業的醫護人士。蔡盈盈指出，對於己身已有高血壓和糖尿病的患者，要避免過度的高油高鹽菜餚，以免增加身體的負擔，腎臟病患者飲用中藥湯需要經過中醫師調劑，控制鈉鉀等離子的過度攝取，自體免疫疾病的患者如乾癬、紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等不可食用較偏溫燥的中藥材以免加重疾病症狀，慎選適合體質的補湯方才能健康吃補，吃補完更健康！
蔡盈盈推薦一帖適合一般人民眾冬季可食用的中藥補湯「補氣暖身湯」，處方中除了常見的黃耆、紅棗、川芎等補氣藥材外，用黨蔘代替高價的蔘類，麥門冬滋陰吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化，加入排骨或雞肉煮湯更加美味，暖身又不燥熱﹔ 其補氣暖身湯的藥材，包括黃耆6錢、川芎5錢、黨蔘5錢、麥門冬5錢、紅棗5錢、枸杞3錢、陳皮1錢。
有關補方的作法，蔡盈盈建議將以上食材配10碗水浸泡半小時，大火煮滾後文火慢燉30分鐘(煮滾時可加入雞一隻或排骨兩斤一同燉煮)，食材煮熟後加鹽調味即可食用，若當餐吃不完須將藥材撈出不可重複加熱。燉煮的鍋具以陶鍋為上，玻璃、瓷器次之，不銹鋼也可，不建議用銅、鐵、鋁鍋以免金屬離子和藥材產生交互作用。