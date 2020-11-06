緬甸性感醫生轉戰網紅　首月150萬入袋羨煞網友

來自緬甸的 Nang Mwe San 是緬甸相當知名的性感網紅，平時會在社群媒體上分享裸露自拍，身材勻稱豐腴的她吸引不少粉絲追蹤。不過，許多人並不知道她在成為網紅之前其實是一名醫生，放棄醫生職位轉戰當網紅的決定也令許多人百思不得其解，她近日接受媒體採訪時便解釋了箇中原因。

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Nang Mwe San 在緬甸仰光（Yangon）長大，從小就是爸媽的掌上明珠，背負來自爸媽的期待。她表示，醫生擁有較高的社會地位，父母希望她未來能當個醫生，因此她也乖乖就讀醫學系並在畢業後於仰光的醫院從事醫職。但這並非 Nang Mwe San 的夢想。喜歡秀身材、玩社群媒體的她開始在Instagram上傳清涼性感自拍，因此吸引不少人追蹤，還得到一些業配機會。然而，在社會氛圍保守的緬甸，多數民眾不能接受醫生竟在業餘時間化身性感網紅，因此最後她因「觀感不佳」遭到診所解職。

Nang Mwe San 並沒有因此放棄自己的網紅之路，而是持續上傳性感自拍、經營社群媒體，現年30歲的她已經成為緬甸最知名的網紅之一，在Instagram上擁有45萬人追蹤。她也另外開設OnlyFans帳號，上傳需付費的18禁內容。

▲來自緬甸的 Nang Mwe San 是緬甸相當知名的性感網紅，平時會在社群媒體上分享裸露自拍，身材勻稱豐腴的她吸引不少粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG）

隨著她名氣大漲，她也面對來自醫師協會的壓力。她說：「（醫師協會）告訴我，我違反緬甸的傳統風俗，因此要求我簽約保證永遠不再披白袍。我簽了，但並沒有照做。最後他們寄了張通知告訴我，我的醫生執照被吊銷了」。

緬甸是佛教國家，社會觀念保守，因此從事網紅職業也讓 Nang Mwe San 經常遭到謾罵騷擾，但她選擇不予理會。 她表示，成為網紅讓她得以經濟獨立，這是醫生職位無法做到的。她設立OnlyFans帳號後第一個月，就有 5 萬元美金入袋，醫生月薪卻只有約250美金。她也為醫生打抱不平：「他們雖然社會地位高，但工作很辛苦、收入很低。很多醫生都不想待在緬甸，因為沒前途」。

Nang Mwe San 表示，只需拍攝性感影片自拍、也不需用身體賺錢就可以擁有高收入，何樂而不為。再加上現在疫情大爆發，讓她十分慶幸自己轉職當網紅，在家就可以工作，不受影響。