緬甸性感醫生轉戰網紅　首月150萬入袋羨煞網友

來自緬甸的 Nang Mwe San 是緬甸相當知名的性感網紅，平時會在社群媒體上分享裸露自拍，身材勻稱豐腴的她吸引不少粉絲追蹤。不過，許多人並不知道她在成為網紅之前其實是一名醫生，放棄醫生職位轉戰當網紅的決定也令許多人百思不得其解，她近日接受媒體採訪時便解釋了箇中原因。
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Nang Mwe San 在緬甸仰光（Yangon）長大，從小就是爸媽的掌上明珠，背負來自爸媽的期待。她表示，醫生擁有較高的社會地位，父母希望她未來能當個醫生，因此她也乖乖就讀醫學系並在畢業後於仰光的醫院從事醫職。但這並非 Nang Mwe San 的夢想。喜歡秀身材、玩社群媒體的她開始在Instagram上傳清涼性感自拍，因此吸引不少人追蹤，還得到一些業配機會。然而，在社會氛圍保守的緬甸，多數民眾不能接受醫生竟在業餘時間化身性感網紅，因此最後她因「觀感不佳」遭到診所解職。
Nang Mwe San 並沒有因此放棄自己的網紅之路，而是持續上傳性感自拍、經營社群媒體，現年30歲的她已經成為緬甸最知名的網紅之一，在Instagram上擁有45萬人追蹤。她也另外開設OnlyFans帳號，上傳需付費的18禁內容。