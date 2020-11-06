邰智源挺凸肚60秒奮力登階　網紅、名人為肺阻塞接力挑戰

2020年許多演藝圈名人因健康亮紅燈而離世，引起許多人重新審視身體健康，已年過半百的藝人邰智源，日前拍攝影片挑戰60秒登階活動，呼籲網友重視肺阻塞疾病。邰哥表示，自己從27歲開始戒菸至今，深深覺得肺部健康相當重要。根據統計，肺阻塞名列國人十大死因第七名，每年有將近6,000人因肺阻塞離世，根據健保署統計，全台約有40萬名中重度肺阻塞患者，沒有受到良好的治療。邰智源接受台灣胸腔暨重症加護醫學會邀請，挺著凸肚示範一分鐘登階自我檢測，並號召全民進行一分鐘登階自我檢測，注意自身肺功能，更為肺阻塞發聲，共同踏出40萬階！

我是廣告 請繼續往下閱讀

邰哥在登階前就誇下豪語，表示自己是那個曾經爬上101和玉山的「辣個男人」，登階挑戰根本不是什麼問題，反而擔心起身旁的攝影師。第一次挑戰邰哥先小試身手，不疾不徐的在一分鐘內完成了119階，海放隨行的攝影師及工作人員，第二次認真全力衝刺則是完成了163階，在後面的工作人員完全看不到車尾燈。邰哥非常滿意自己的登階表現，並點名下一位挑戰者網紅大蛇丸，大蛇丸也不負眾望接下挑戰，並在一分鐘內完成了105階。

▲邰智源擔任肺阻塞衛教大使，邀藝人好友及民眾共同挑戰登階。(圖/台灣胸腔暨重症加護醫學會)

而響應登階挑戰的還有藝人陳漢典、艾力克斯、李詠嫻、李羅、郭子乾、瑞瑪席丹、吳婉君、連靜雯、劉軒、曲艾玲、李蒨蓉，更有youtuber蔡哥、大蛇丸等人跨界響應，希望能讓肺阻塞這個疾病受到重視。臺大醫院簡榮彥醫師表示，由於肺阻塞的症狀常見為「咳、痰、喘」，是容易與感冒混淆的症狀，因此較常被忽略。





簡醫師進一步說明，肺阻塞以40歲以上男性為好發族群，抽菸、工作長期曝露在粉塵環境的人更是高危險群，民眾可以輕鬆透過一分鐘內的登階數量來檢視，若爬不到30階就喘到無法繼續，是肺阻塞高危險族群，建議盡早至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，須檢視自身有無吸菸史及咳、痰、喘症狀，多留意自己的肺功能；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。今年台灣胸腔暨重症加護醫學會特別邀請邰智源擔任衛教大使，並廣邀各界名人參與活動，號召全民共同透過一分鐘登階自我檢測，檢視自我肺功能，簡醫師建議，日常更可養成每日登階自我檢測的習慣，定期檢視肺功能，遠離肺阻塞！