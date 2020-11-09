▲ 2020 BMW 世界盃業餘高爾夫錦標賽，台灣決賽完美落幕

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本次比賽經由 BMW 經銷商舉辦北、中、南一共 11 場的預賽，共吸引逾 1,200 位選手參加，最後產生出 141 位參加台灣決賽。台灣決賽於 11 月 6 日假大溪高爾夫俱樂部舉行，整個賽事精彩萬分、高潮迭起，經過整天激烈的競爭，最終由馮秀娟（女子組淨桿）、林木舟（男子A組淨桿）、張震宇（男子B組淨桿）奪冠，將代表台灣參加前往杜拜「2020 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽 國際決賽（BMW Golf Cup International World Final）」，與來自全球超過 50 個國家、超過 10 萬名高球好手的高爾夫球菁英相互切磋球技。
頂級禮遇 豪華享受
BMW 總代理汎德每年皆以頂級規格打造賽事，今年除提供球友五星級尊榮「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」兩天一夜免費住宿、BMW 7系列頂級接駁服務，更特別於晚宴時邀請知名女歌手─李千娜蒞臨演唱及參加頒獎典禮，使選手們可在賽後伴隨優美歌聲享用美味佳餚，相互分享揮桿經驗。此次比賽 BMW 總代理汎德公司更提供甫上市的全新 BMW BMW 530i M Sport 豪華房車乙輛（價值339萬元）做為一桿進洞的幸運大獎。本次活動由長榮航空、百威 大師臻藏、Footer 流行機能專業除臭襪、JOHNNIE WALKER、巴黎卡詩 頭皮秀髮奢養專家、微臻抗老保養專家 LUDEYA、OSIM、Panasonic、TaylorMade、澳洲PearlAu沛柔天然礦泉水、高爾夫文摘、華南產物保險、財盟小客車租賃等贊助夥伴共襄盛舉。