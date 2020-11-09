2020 BMW 世界盃業餘高爾夫錦標賽，台灣決賽完美落幕

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

2020 BMW 世界盃業餘高爾夫錦標賽，台灣決賽完美落幕

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-09 23:55:01

2020 BMW 世界盃業餘高爾夫錦標賽，台灣決賽完美落幕
▲ 2020 BMW 世界盃業餘高爾夫錦標賽，台灣決賽完美落幕
今年「2020 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽-台灣決賽」球友們不僅可體驗揮竿樂趣、以球會友，更可享受 BMW總代理汎德提供頂級規格之各項豪華禮遇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
汎德股份有限公司 行銷協理 洪瑋(左一)將獎項頒予張震宇(左二)、林木舟(右二)及馮秀娟(右一)，三位將代表台灣參與國際決賽。
汎德股份有限公司 行銷協理 洪瑋(左一)將獎項頒予張震宇(左二)、林木舟(右二)及馮秀娟(右一)，三位將代表台灣參與國際決賽。
本次比賽經由 BMW 經銷商舉辦北、中、南一共 11 場的預賽，共吸引逾 1,200 位選手參加，最後產生出 141 位參加台灣決賽。台灣決賽於 11 月 6 日假大溪高爾夫俱樂部舉行，整個賽事精彩萬分、高潮迭起，經過整天激烈的競爭，最終由馮秀娟（女子組淨桿）、林木舟（男子A組淨桿）、張震宇（男子B組淨桿）奪冠，將代表台灣參加前往杜拜「2020 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽 國際決賽（BMW Golf Cup International World Final）」，與來自全球超過 50 個國家、超過 10 萬名高球好手的高爾夫球菁英相互切磋球技。
頂級禮遇 豪華享受

BMW 總代理汎德每年皆以頂級規格打造賽事，今年除提供球友五星級尊榮「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」兩天一夜免費住宿、BMW 7系列頂級接駁服務，更特別於晚宴時邀請知名女歌手─李千娜蒞臨演唱及參加頒獎典禮，使選手們可在賽後伴隨優美歌聲享用美味佳餚，相互分享揮桿經驗。此次比賽 BMW 總代理汎德公司更提供甫上市的全新 BMW BMW 530i M Sport 豪華房車乙輛（價值339萬元）做為一桿進洞的幸運大獎。本次活動由長榮航空、百威 大師臻藏、Footer 流行機能專業除臭襪、JOHNNIE WALKER、巴黎卡詩 頭皮秀髮奢養專家、微臻抗老保養專家 LUDEYA、OSIM、Panasonic、TaylorMade、澳洲PearlAu沛柔天然礦泉水、高爾夫文摘、華南產物保險、財盟小客車租賃等贊助夥伴共襄盛舉。
本次活動晚宴邀請知名女歌手 李千娜蒞臨演唱及參加頒獎典禮。
本次活動晚宴邀請知名女歌手 李千娜蒞臨演唱及參加頒獎典禮。
BMW總代理 汎德公司提供甫上市的全新 BMW BMW 530i M Sport 豪華房車乙輛（價值 339 萬元）做為一桿進洞的幸運大獎。
BMW總代理 汎德公司提供甫上市的全新 BMW BMW 530i M Sport 豪華房車乙輛（價值 339 萬元）做為一桿進洞的幸運大獎。
活動現場展出全新 BMW 2系列 Gran Coupé。
活動現場展出全新 BMW 2系列 Gran Coupé。
關鍵字

    延伸閱讀

    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

    金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

    繼續作答
    您支持18歲公民權嗎？

    您支持18歲公民權嗎？

    繼續作答
    美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

    美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    campaign即時
    推薦閱讀