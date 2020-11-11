房市／游泳池常被點名蚊子公設 每坪管理費擬多10元
房市／游泳池常被點名蚊子公設 每坪管理費擬多10元
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 18:30:00
為吸引消費者目光，新大樓屢屢標榜多功能公設，因公設也是住戶負擔成本之一，但部分公設使用性極低被稱為「蚊子公設」，討論最不實用的公設，游泳池最常被點名，尤其是四季開放的溫水游泳池，管理費恐比一般社區每坪多10至20元。房市專家則認為，所謂蚊子公設，端看每人的使用需求而定，購屋時可多看成屋，更了解自己使用公設的需求與負擔管理費的能力。
有網友在PTT討論最不實用的公設，最多人認為使用不到的公設是游泳池，一年只能使用3至4個月，又須聘請救生員，卻要付全年的維護管理費用。對此，信義房屋濱海捷運店長李世堯表示，因游泳池會有一些基本維護開銷以及使用時須聘用救生員，大部分社區都只開放夏天2至3個月，但若社區戶數多，分攤到一年中每個月的管理費與沒有游泳池的社區大樓相差不多。
李世堯進一步說明，若是社區裡有一年四季都開放的溫水泳池，因為開放時間多、聘請救生員的人力成本高，要維持水溫的公電費也會比較高，管理費可能比一般社區每坪多10至20元不等。大家房屋企劃研究室主任郎美囡說，管理費多寡也跟社區基地大小與社區戶數有關。若是社區超過200戶，普遍管理費可落在每坪6、70元，而若是社區僅有5、60戶，管理費約落在8、90元之間，若是擔心公設不實用，造成管理費負擔過大，可以多看成屋，了解自身需求。