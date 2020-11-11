國民年金保險餘額僅夠撐11年！衛福部：2021元旦調漲保費

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國民年金保險餘額僅夠撐11年！衛福部：2021元旦調漲保費

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-11 18:14:59

新台幣兌美元。（圖／記者顏真真攝）
▲衛福部宣布明（2021）年元旦起調漲國民年金保險費率，自原先的9%調整至9.5%。（圖／記者顏真真攝）
衛福部為使國民年金保險基金財務更為健全穩定，今（11）日宣布，因國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，因此依國民年金法第10條規定，明年元旦起，將保險費率從原來的9%調整至9.5%，受影響者共302萬人。
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衛福部表示，為使國民年金保基金財務更為健全穩定，並符合世代公平原則，國民年金法第10條規定，保險費率於該法施行第一年為6.5%；於第三年調高0.5%，以後每二年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。
而衛福部迄今也已完成6次的精算作業，然而在經過國民年金保險9月完成的國保財務精算，國保成本費率為20.24%，精算評價日(108年10月1日)之基金餘額3,653億元，僅足支付未來保險給付至119年，相當於僅足支應未來11年，並不足支付未來20年保險給付共9,262億元，因此依照《國民年金法》第10條規定保險費率應調高0.5%，由原來的9%調整為9.5%。

衛福部指出，國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加約16.9億元，所增加收入將全數作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，並促使國保基金財務更加健全，制度得以永續經營。

衛福部說，費率調整後，國保每人每月的全額保險費將增加92元，但由於政府至少補助40%保險費，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％；因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者（自付30%-60%）每人每月自付保險費將增加27元至55元，政府補助保險費（補助40%-70%）則每人每月增加補助37元至65元；低收入戶及重度以上身心障礙者則每人每月增加補助92元。
衛福部社會保險司司長商東福提醒，針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，以減輕民眾保險費負擔，並保障其領取保險給付的權益。商東福表示，被保險人若有無力繳納保險費的情形，請儘速向戶籍所在地的直轄市或縣市政府申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保險費補助比率。
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