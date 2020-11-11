經常便秘、上完還想上？認識大腸癌徵兆與正確篩檢時間點

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大腸癌是什麼？息肉切除就安全？
大腸癌是由大腸粘膜病變或是基因突變開始演化，一開始會產生比較小的息肉，再惡化成分化較差的息肉，也就是原位癌，原位癌不具侵犯性，但未經妥善治療，則有機會變成侵略性的癌症，雙和醫院大腸直腸外科張東晟主任表示若能在息肉尚未惡化時切除，則不會進展為大腸癌，一般小的息肉，不會有阻塞、出血的症狀，讓人難以覺察，也因此忽略了大腸癌的警示，醫師建議定期進行大腸鏡、糞便潛血檢查篩檢才有利及早發現治療。
張東晟指出，大腸癌依發生位置差異，分為左邊和右邊。右邊因爲離肛門口遠，有症狀時也相對會較慢，即便有出血等症狀，與糞便混合在一起排出後，其實看不出有血便問題，如果是左邊像是直腸或是乙狀結腸下段區域，因為離肛門口近，有症狀時就會較快發現。醫師呼籲若有大腸癌相關家族史，建議30歲開始定期做篩檢。
大腸癌常見症狀？篩檢怎麼做才對？
亞東醫院大腸直腸外科曾立銘主任表示，一般民眾要及早警覺癌症徵兆。如果某一種症狀反覆持續，或偶然發生兩三天，大部分不會是大腸癌。因為癌症會越來越惡化。有任何擔心疑慮，應以醫師專業評估為主。曾立銘說明，大腸癌在常見症狀出現大多已偏晚期，特別是排便習慣異常，當腫瘤在靠近直腸、肛門區域，會有解便解不乾淨，或解便後持續想上廁所，這是因為消化道無法辨識是腫瘤還是糞便，才會一直發出排便訊號。因此，即使是常見便秘問題，確實也可能是腫瘤引起，與其妄自猜測還是就醫檢查為上。
大腸癌早期發生率增加，表示國人對於癌症篩檢的意識有所提升。曾立銘表示，大腸癌相關篩檢建議從50歲開始定期檢查，有危險因子或有症狀疑慮，可以提早開始。目前政府補助50到74歲的國人每兩年一次糞便潛血反應篩檢，醫師建議，一年檢查一次更好。有意願接受大腸鏡的民眾，可省略糞便潛血反應篩檢的階段，採取更直接的內視鏡檢查，有助及早發現息肉與其他問題。
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