影／媽祖婆給學童獎助學金　員林福寧宮弘揚媽祖慈悲心

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福寧宮主委林献鐘說，在發放助學金之前，管委會深入訪查各國中小，更特別的關注及強調邊緣戶及對學生家庭生活確實很困苦、父母離異、單親家庭、隔代教養、對失去家中經濟支柱來源的家庭，其平日為三餐忙碌，而他們沒有低收入、中低收入戶證明，也沒有辦法受到政府的各項補助的學生家庭，為主要發放助學金的對象，沒有名額上限，由各學校推薦。
福寧宮總幹事賴東位表示，福寧宮發放國中、小學貧困學生獎助金已經有10多年了，每年來依上下學期都辦理，這些款項都是從信眾安太歲、光明燈、添油香等節省開支而來，希望為弱勢族群盡一點心意，也希望大家一起來拜媽祖做善事，讓更多貧困學生受惠。
員林市長游振雄強調，福寧宮香客眾多，資源來自四面八方，廟方認為取之於社會，亦要用之於社會，獎助學雖然是幾金千元對許多人或許沒什麼，但對少數人卻很重要，不但可減輕父母經濟壓力，亦可鼓勵學子用功讀書。
福寧宮辦理學童獎助學金發放，廟方特別請各受獎學校派師長及學生代表到福寧宮領取。員林市東山國小歐蕙心老師說，東山國小這一次有23位學生受惠；柯呈坊說，無論是發放金額或獲獎人數，均相當可觀，已經嘉惠數以萬計青年學子，深獲各界推崇與肯定，更成為福寧宮推展教育、文化的重要成果指標，主要是鼓舞學子們更認真學習，同時展現媽祖婆慈悲為懷、勸世濟民的精神。
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