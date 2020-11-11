影／媽祖婆給學童獎助學金　員林福寧宮弘揚媽祖慈悲心

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影／媽祖婆給學童獎助學金　員林福寧宮弘揚媽祖慈悲心

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-11 20:10:00

福寧宮發放獎助學金
▲員林市福寧宮發放109學年度上學期員林等五鄉鎮7所國中小學童獎助學金，共有1357名學童受惠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
弘揚媽祖的慈悲心，員林市福寧宮今（11）日發放109學年度上學期員林等五鄉鎮7所國中小學童獎助學金，共有1357名學童受惠，發放金額超過158萬元，彰化縣政府辦公室主任柯呈坊希望藉此鼓勵莘莘學子認真向學的風氣。
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▲員林福寧宮主祀湄洲二媽，三媽，香客從早到晚絡繹不絕，有人抽籤卜卦、有人祈求平安，更不乏學子祈求學業順遂、年輕夫婦祈求子嗣，廟內終年香煙繚繞、信徒如織。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
▲員林福寧宮主祀湄洲二媽，三媽，香客從早到晚絡繹不絕，有人抽籤卜卦、有人祈求平安，更不乏學子祈求學業順遂、年輕夫婦祈求子嗣，廟內終年香煙繚繞、信徒如織。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
福寧宮主委林献鐘說，在發放助學金之前，管委會深入訪查各國中小，更特別的關注及強調邊緣戶及對學生家庭生活確實很困苦、父母離異、單親家庭、隔代教養、對失去家中經濟支柱來源的家庭，其平日為三餐忙碌，而他們沒有低收入、中低收入戶證明，也沒有辦法受到政府的各項補助的學生家庭，為主要發放助學金的對象，沒有名額上限，由各學校推薦。
▲福寧宮辦理學童獎助學金發放，各受獎學校師長及學生代表向福寧宮媽祖行三鞠躬禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
▲福寧宮辦理學童獎助學金發放，各受獎學校師長及學生代表向福寧宮媽祖行三鞠躬禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
福寧宮總幹事賴東位表示，福寧宮發放國中、小學貧困學生獎助金已經有10多年了，每年來依上下學期都辦理，這些款項都是從信眾安太歲、光明燈、添油香等節省開支而來，希望為弱勢族群盡一點心意，也希望大家一起來拜媽祖做善事，讓更多貧困學生受惠。

▲福寧宮辦理學童獎助學金發放，廟方特別請各受獎學校派師長及學生代表到福寧宮領取。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
▲福寧宮辦理學童獎助學金發放，廟方特別請各受獎學校派師長及學生代表到福寧宮領取。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
員林市長游振雄強調，福寧宮香客眾多，資源來自四面八方，廟方認為取之於社會，亦要用之於社會，獎助學雖然是幾金千元對許多人或許沒什麼，但對少數人卻很重要，不但可減輕父母經濟壓力，亦可鼓勵學子用功讀書。

福寧宮辦理學童獎助學金發放，廟方特別請各受獎學校派師長及學生代表到福寧宮領取。員林市東山國小歐蕙心老師說，東山國小這一次有23位學生受惠；柯呈坊說，無論是發放金額或獲獎人數，均相當可觀，已經嘉惠數以萬計青年學子，深獲各界推崇與肯定，更成為福寧宮推展教育、文化的重要成果指標，主要是鼓舞學子們更認真學習，同時展現媽祖婆慈悲為懷、勸世濟民的精神。

▲員林市福寧宮發放109學年度上學期員林等五鄉鎮7所國中小學童獎助學金，發揚媽祖慈悲大愛精神，周全的顧弱勢之舉，給予肯定及敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
▲員林市福寧宮發放109學年度上學期員林等五鄉鎮7所國中小學童獎助學金，發揚媽祖慈悲大愛精神，周全的顧弱勢之舉，給予肯定及敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）
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