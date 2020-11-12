上市前接單破百！139.9萬起，同級唯一六人座豪華旗艦休旅KIA All-new Sorento上市！

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Kia總代理森那美起亞汽車，於11月11日正式宣布，同級唯一尊榮六人座豪華旗艦休旅，Kia全新世代All-new Sorento以139.9萬起正式上市，並驚喜追加旗艦進化型規格，以多項豪華配備滿足層峰車主的殷切期盼。All-new Sorento的亮眼預售佳績，也讓森那美起亞汽車取得Kia亞太總部的全力支援，原限額首100位車主升等的專屬禮遇，特再追加100位前瞻車主名額，以回饋更多熱愛All-new Sorento的準車主。All-new Sorento以「NEW CHANGE 革新蛻變」、「PREMIUM QUALITY 尊榮質感」及「PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」的產品核心DNA，不僅突破過去眾人對於豪華旗艦休旅的想像，更將引領Kia開創全新的品牌紀元！
作為Kia新紀元代表的豪華旗艦休旅All-new Sorento，重新定義Kia的家族設計語言，外型以充滿張力且具動感的線條勾勒現代化的車身輪廓，為世人展現專屬於Kia的時尚身形。Kia在2006年集團總裁Peter Schreyer(彼得˙希瑞爾)加入後，即以Tiger Nose虎鼻式水箱護罩的家族設計語彙，確立Kia在車壇不容錯認的獨特風格，而全新的All-new Sorento更帶來嶄新的家族識別 – Tiger Eye Line全新虎式LED日行燈眉，銳利的線條從原有的Tiger Nose 虎鼻式造型水箱護罩，延伸至鑽石造型LED頭燈，讓Kia獨有的虎式霸氣更加震懾人心。
All-new Sorento不僅以大氣外顯的虎式LED日行燈眉，展現出LSUV的磅礡氣勢，更透過流暢的車身腰線帶出都會摩登的特色，搭配前葉子板空力導流飾板、空力導流側裙，以及同樣將成為未來Kia家族式DNA的車側C柱飛翼式造型飾板，為All-new Sorento增添更多現代化的高質感細節，同時為All-new Sorento創造0.32的超低風阻係數。All-new Sorento的車尾，強烈的結構主義風格同樣讓人印象深刻；以獨特的LED直列造型光條尾燈成為車尾兩側的焦點，後尾翼與後氣壩的線條，不僅巧妙地融入了Tiger Nose的線條並相為呼應，隱藏於尾翼下方的後雨刷，更以巧思讓車尾的設計更加簡潔俐落，讓All-new Sorento成為芸芸車流中匯聚眾人目光的耀眼身影。
All-new Sorento不僅重新定義未來Kia的家族風貌，全新打造的內裝設計，更完美詮釋豪華旗艦休旅的尊榮質感。與外型的設計語彙如出一轍，All-new Sorento以簡潔俐落、剛中帶柔的筆觸，刻畫出更具立體層次的環繞式駕駛艙，刻意向前座乘客趨近的中控台鋪陳，也讓日常操作更加方便就手。All-new Sorento的內裝用料以精緻細膩的材質，交錯運用3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆，並搭配真皮座椅與可依駕駛心情更換的7色可調式氣氛燈，豪華旗艦休旅的尊榮車室質感油然而生。強烈的先進科技座艙風格，則是All-new Sorento車室讓人印象深刻的另一特色。全新的12.3吋整合智慧型全數位儀表板，讓駕駛可更直覺輕鬆地閱讀各項行車資訊並完成車輛設定，8吋多媒體影音觸控系統，不僅可支援分割畫面且具有聲控功能，並同持支援Apple CarplayTM / Android AutoTM，讓乘員在移動過程中也不錯失重要資訊。
同級唯一的尊榮六人座設定(註1)，則是All-new Sorento在車室空間的最大亮點，讓豪華旗艦休旅All-new Sorento，同時擁有霸氣的LSUV外型與媲美旗艦MPV的舒適空間。All-new Sorento六人座車型，搭載同級唯一第二排尊榮獨立座椅，滿足多人乘載需求的同時，第二排尊榮獨立座椅更提供乘客專屬款待的乘坐享受；騰出空間後的第二排中央走道，不僅讓第二、三排的乘客能更親密地互動、同享滿車歡樂，也同時提供第三排乘客方便進出的走道空間，讓每一位乘客都成為備受尊寵的座上嘉賓。
不論是六人座或七人座車型，All-new Sorento的第二排座椅，均配備一鍵傾倒滑移功能，即便是家中的長輩或孩童，也能輕鬆優雅地操作第二排座椅收折。此外，All-new Sorento對每一位乘客的細膩貼心，也體現在空調系統的設計；除了搭載雙區自動恆溫空調外，高達8具的前座冷氣出風口、第二/三排專屬出風口，與第三排專屬可調風量調節，即便是對應夏季炎熱的台灣氣候，依然能保有全車出色的冷房效率。在空間的運用上，All-new Sorento第三排座椅後方擁有達187L的置物空間，若將第二/三排座椅全數傾倒收納，行李廂空間最大更可擴充至2,056L，彈性的配置讓車主可輕鬆應付多元的空間需求。
肩負開啟Kia全新品牌紀元的All-new Sorento，搭載全新第三代歐化車身平台，不僅在外型與內裝上全面革新，同時更標配Kia旗下最新進化、符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統；包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCW前方碰撞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統、BCW盲區偵測警示系統、LCA車道變換警示系統、RCCW後方交通防撞警示系統、HBA智慧遠近光燈調節系統、DAW駕駛疲勞警示系統及MCB二次防撞預煞系統，都是All-new Sorento從入門規格起皆列為標配的安全科技。
此外，All-new Sorento更搭載多項同級唯一前瞻安全科技(註1)；包含FCA前方主動煞車輔助系統(含行人、騎士、車輛、與同級唯一路口偵測)、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、SEW後方來車防撞安全警示系統及BVM盲區顯影輔助系統，為駕駛及乘客提供更全面的行車安全防護。All-new Sorento全車系同時標配7具SRS輔助氣囊，包含同級唯一的駕駛前座椅中央輔助氣囊。更臻完善、不斷進化的主被動安全科技，均在在顯示Kia將用車安全視為第一優先。
All-new Sorento不僅擁有全面進化的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，更是首度導入Kia最新世代Smart stream動力科技的車款。All-new Sorento搭載新世代Smart stream 2.2升渦輪增壓柴油直列式4汽缸引擎，擁有202PS最大馬力及45 kgm的最大扭力，搭配全新8速雙離合器自手排與同級唯一E-SHIFT電子旋鈕排檔，同時提供順暢快速的換檔效率並提升燃油效能，讓All-new Sorento擁有17.1 km/L (2WD車型)及16.1 km/l (AWD車型)的1級油耗表現，媲美小型車的油耗水準，讓車主擁有豐沛駕馭樂趣的同時，也可兼顧經濟節能。此外，All-new Sorento 並首度採用Kia全新歐化第三代車身平台，全車採用高達52.7%的UHTS超高剛性鋼材，藉由熱沖壓的技術大幅度提升鋼材關鍵結構的強度，強化All-new Sorento的安全係數。
All-new Sorento不僅安全配備全面進化，在操駕上也提供駕駛更多選擇；可依照個人駕駛需求調整的Drive Mode 可變行車駕馭系統，內含Comfort舒適/Eco節能/Sport運動/Smart智慧等4種駕駛模式，旗艦版AWD版本更增加Terrain Mode地形行車駕馭系統，分別提供Snow雪地/Mud泥地/Sand沙地3種地形模式，讓駕駛在面對各種不同路面狀況，都能輕鬆駕馭迎刃而解。
除了在All-new Sorento預售階段公布的5個車型規格外，Kia總代理森那美起亞汽車為提供國內車主最頂級的尊榮享受，在11日正式上市時，特別驚喜推出All-new Sorento旗艦進化型，以更豪華的頂級配辦，滿足層峰車主的引頸期盼。All-new Sorento旗艦進化型，除了在外觀上升等鑽石造型LED頭燈，內裝更升級搭載全景式天窗，並享有過去多僅見於豪華車款的NAPPA透氣真皮座椅。同時，為提供駕駛更個人化的座駕設定，All-new Sorento旗艦進化型更升級搭載駕駛記憶座椅、HUD投射式駕駛資訊抬頭顯示器，與金屬油門煞車踏板。其他豪華配備，包含雙前座通風加熱座椅，第二排獨立雙座加熱座椅、前座無線充電、雙前座椅背第二排USB、及第二排車窗遮陽簾等，也都是All-new Sorento旗艦進化型專屬。此外，在安全配備上，ROA後座乘客警示系統，以及同級唯一(註1)的SEA後方來車防撞安全輔助系統，也讓All-new Sorento的安全防護更上一層，讓層峰車主為家人打造更堅實舒適的移動城堡。
Kia總部肯定All-new Sorento銷售佳績，前瞻車主升等禮遇加碼100位作為亞太地區率先發表的市場之一，All-new Sorento在短短不到2週的預售階段，就突破120台接單的亮眼預售佳績，也讓Kia亞太總部KMAPAC驚豔不已！因此，為特別回饋所有熱愛豪華旗艦休旅All-new Sorento的準車主，森那美起亞汽車在Kia亞太總部KMAPAC的全力支援下，特別將原本首100位前瞻車主限定的尊榮升等禮遇，再追加限量100位名額，讓更多All-new Sorento的準車主們享有專屬禮遇(註2)。
Kia以品牌核心價值「獨立、活力、信賴」，持續超越自我並引領車壇潮流，作為Kia旗下豪華旗艦休旅，All-new Sorento的三個全新DNA：「NEW CHANGE 革新蛻變」、「PREMIUM QUALITY 尊榮質感」及「PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」，也再度證明Kia造車工藝邁向嶄新紀元，Kia也將全面蛻變。誠摯歡迎您蒞臨全台Kia展示中心，親自感受Kia「The Power to Surprise」的驚艷魅力。
Kia豪華旗艦休旅All-new Sorento建議售價：
| 規格
| 經典版
(接單生產)
| 豪華版2WD
| 旗艦版AWD
| 旗艦進化型
(接單生產)
| 座椅
| 7人座
| 7人座
| 6人座
(第二排
尊榮獨立座椅)
| 7人座
| 6人座
(第二排
尊榮獨立座椅)
| 6人座
(第二排
尊榮獨立座椅)
| 建議售價
| 139.9萬
| 149.9萬
| 154.9萬
| 164.9萬
| 169.9萬
| 192.9萬
| NO.
| 產品優勢屬性
| 規格配備名稱
| 1.
| 同級唯一
| 第二排尊榮獨立座椅
| 2.
| 同級唯一
| 具備路口偵測功能的FCA前方主動煞車輔助系統
| 3.
| 同級唯一
| BVM盲區顯影輔助系統
| 4.
| 同級唯一
| BCA盲區防撞主動煞車輔助系統 / RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統
| 5.
| 同級唯一
| SEW後方來車防撞安全警示系統
| 6.
| 同級唯一
| 駕駛前座椅中央輔助氣囊
| 7.
| 同級唯一
| E-SHIFT電子旋鈕排檔
| 8.
| 同級唯一
| 8速雙離合器自手排變速箱
| 9.
| Kia國內首見
| Smartstream動力科技—全新世代2.2升鋁合金渦輪增壓柴油引擎
| 10.
| Kia國內首見
| 全新歐化第三代車身平台