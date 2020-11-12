▲ 全新 Rolls-Royce Ghost 1,935 萬起登場，全車系價格同步公開

勞斯萊斯於今年在品牌 CI 識別做了大幅度的變革，採用低調不失尊貴的暗夜紫為主要色系，並加上以玫瑰金色為主的勞斯萊斯標誌。而因應全新 Ghost 的堆出及品牌年輕化的發展，台灣勞斯萊斯也同步跟隨全球腳步調整市場行銷規劃，針對新年式的車款推出最終定價即為售價的精準定價策略，根據不同的車款將推出「台灣專屬套件」打造更多元符合年輕成功人士需求的客製化服務。而全新 Ghost 售價也於今日正式公布為標軸版 19,350,000 元搭配台灣專屬套件價格 1,640,000 元為 20,990,000 元；Ghost 長軸版 21,580,000 元搭配台灣專屬套件價格 2,350,000 元為 23,930,000 元。
Ghost 台灣專屬套件價格
1,640,000
包括以下相關內容
Ghost Extended 台灣專屬套件價格
2,350,000
包括以下相關內容
頭枕刺繡 RR Logo
頭枕刺繡 RR Logo
對比色縫線
對比色縫線
五人電動座椅，含後座按摩椅
五人電動座椅，含後座按摩椅
內裝客製化，包括: 鑰匙皮革客製化
內裝客製化，包括: 鑰匙皮革客製化
餐桌
餐桌
雙條車身腰線
21吋十輻雙肋鋁圈-全部拋光
2021年式
基本車輛價格
台灣專屬套件價格
台灣專屬套件
GHOST
NT$19,350,000
NT$1,640,000
NT$20,990,000
GHOST
NT$21,580,000
NT$2,350,000
NT$23,930,000
CULLINAN
NT$19,680,000
NT$1,265,000
NT$20,945,000
CULLINAN
NT$19,680,000
NT$3,645,000
NT$23,325,000
WRAITH
NT$19,680,000
NT$1,438,000
NT$21,118,000
WRAITH
NT$19,680,000
NT$3,222,000
NT$22,902,000
DAWN
NT$21,380,000
NT$1,263,000
NT$22,643,000
DAWN
NT$21,380,000
NT$3,047,000
NT$24,427,000
PHANTOM
US$1,160,000
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PHANTOM
US$1,360,000
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在本次發表會上所登場的為今年 9 月 Ghost 全球首發標軸版本後，再於 10 月才於全球亮相的全新 Ghost 長軸版本。2021 年式 Ghost長軸版，車長為 5716mm 比標軸版的 5546mm 增加 170mm，而軸距比標軸版的 Ghost 加長 170mm，達到 3465mm，也使它成為品牌所有四門房車陣容中後座腿部空間第二大的車款，僅次於 Phantom 長軸版。
勞斯萊斯表示希望盡可能保留 Ghost 標軸版本優雅的身形比例和線條，所以英國古德伍德設計師只將車子後門和車門鈑件加以擴展延長，而和多數的勞斯萊斯車款一樣，真正的魅力在於它的座艙。由於軸距加長，因此長軸版本的全新 Ghost 在後座空間及氛圍都有不一樣的感受。而在選用後座獨立座椅後，兩座椅之間配置了可用來冰鎮香檳的冰箱，而為了使存放於此的飲品保持最佳風味，勞斯萊斯還向英國侍酒大師公會（Court of Master Sommeliers，CMS）徵詢專業意見，針對不同酒類，讓冰箱提供最佳溫度。
現今汽車集團大規模底盤資源共享固然降低了各品牌間底盤研發的費用，而提高了各品牌的獲利。但勞斯萊斯決定不再使用由母集團所提供的底盤，而是為品牌量身打造專屬車輛平台。為此，勞斯萊斯專屬的全鋁合金奢華架構平台（Architecture of Luxury）因應而生。這一勞斯萊斯專屬的車身架構已先後使用在勞斯萊斯旗艦車型 Phantom 及首款 SUV 車型 Cullinan 上。勞斯萊斯專屬全鋁車身架構具有靈活性高、擴展性強等特性，滿足全新 Ghost 對美學設計感與機械獨特性的雙重需求。
與第一代 Ghost標軸相比，全新 Ghost標軸車身長度增加 89 毫米，達到 5,546 毫米。其車身寬度增加 30 毫米，達到 1,978 毫米。更為顯著的是全新 Ghost 的車身隔板及車底板均採用雙層結構，該架構設計不僅與全時四輪驅動系統、四輪轉向系統和全新設計的底盤懸架系統完美契合，兩組懸架總成均置於車輛前部，而 6.75 升 V12 引擎動力總成高達 563 馬力及 850 牛·米的最大扭矩並置於前軸後方，讓全新 Ghost 得以實現 50 比 50 的最完美重量分配。
勞斯萊斯標誌性的魔毯般的駕乘體驗在全新 Ghost 上得到了進一步昇華。勞斯萊斯工程專家們將全新 Ghost 的底盤懸架系統重新設計，平面懸架系統由此誕生。平面懸架系統因呈水平狀的幾何平面而得名，該系統的研發及測試週期歷經十載，最終成就全新 Ghost 暢享前所未有的陸地飛行感。全新 Ghost 的平面懸架系統由二個主要部分構成。第一個構成部分是上叉臂減震器單元，其安裝在前懸架總成上方，採用先進物理工程技術和精密的動態掃描技術，為全新 Ghost 帶來更穩定輕巧的駕乘體驗。第二個構成部分是駕駛監測輔助系統。該系統通過攝像頭監測行駛前方的道路資訊，進而針對前方路面上可能出現的變化，對車輛的懸架系統進行相應備置。全新 Ghost 的上橫臂避震器技術歷經五年路試而成。勞斯萊斯底盤工程專家們為全新 Ghost 傾力打造了上橫臂避震器。
勞斯萊斯全新 Ghost 搭載獨一無二星光飾板
星光飾板設計歷時兩年，耗時超過 10,000 小時。這件優雅耀目的星光飾板四周由 850 多顆星星環繞。當車內燈光未開啟時，位於副駕駛前方的星光儀表飾板則處於完全隱蔽的狀態。勞斯萊斯 Bespoke 高級定制部門並未採用簡單常規的螢幕技術，星光飾板的發光效果源自 152 支 LED 燈源，每個 LED 燈的顏色都與車內時鐘及儀錶盤完美契合。為使「Ghost」字標發光效果均衡且柔和至極，全新 Ghost 採用了厚度為 2 毫米的光導，其表面有 90,000 餘個鐳射蝕刻點。該光導不僅可以將散發的光線均勻分佈，還能產生閃爍效果，星光飾板的光點與星光頂篷的閃爍星光互相呼應。
首次搭載於全新 Ghost 的微環境淨化系統（MEPS）可創造無與倫比的車內微環境。勞斯萊斯產品均搭載先進的空氣過濾設備。在全新 Ghost 上，這項技術得到了進一步的提升，全新 Ghost 搭載高靈敏度雜質檢測感測器（Impurity Detection Sensors）用於檢測車內的空氣品質。如果空氣中污染物的含量不可接受，則會自動將空調進氣切換為內循環模式。這會將所有座艙空氣都會通過 Nanofleece 過濾器，該過濾器能夠在不到兩分鐘的時間內從微觀環境中清除幾乎所有超細顆粒，並且包含了病毒和細菌。