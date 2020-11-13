廣編／女神VIP搶先體驗　享受輕食一起動起來！

《愛輕食．愛運動》新感覺引領輕食搭配運動潮流！

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根據統計指出，近八成的國人每週至少運動1次，且規律運動人口比例逐年增加，

其中以25 -44歲女性的成長比例最高，顯示女性帶動運動風潮，運動已成日常生活。因此主張輕食新時尚的新感覺以此為出發，聯手BEING sport、BEING fit推出的《愛輕食．愛運動》並找來有戲劇女神之稱的曾莞婷，搶先體驗限定活動，推廣運動前、後新感覺的生活態度。





女神VIP搶先體驗，享受輕食一起動起來





新感覺提倡《愛輕食．愛運動》的生活態度，自11/18~12/31憑新感覺包裝專屬貼紙，就能在BEING sport五家分館預約免費三日會員體驗，或者至BEING fit七家門市購買小團班課程可享買一送一(特價$400元)的專屬優惠。同時在活動期間到BEING sport或BEING fit還有機會免費享用的新感覺產品，一次獲得輕食與運動的美好體驗。新感覺《 愛輕食、愛運動》活動推出即引爆上班族輕健身風潮。





新感覺輕食潮流超人氣！包包必備時尚輕食





新感覺夾心土司自推出以來深受都會女性上班族的喜愛，平均超商每2秒就賣出一包，是都會上班族公事包裡不可或缺的輕食新時尚！不僅提供都會OL享受美食的好選擇，口味也豐富多樣，除了原有的新感覺草莓夾心、新感覺花生夾心、新感覺可可夾心口味外，還有在2019年一推出就轟動市場的「新感覺雞蛋沙拉」在超商輕食市場中廣受消費者青睞。新感覺提供忙於工作但急著下班後趕去健身房的你，有簡約輕食新時尚體驗。