廣編／北市知名建商插旗青溪特區　「着東騰」熱銷八成

東騰機構是台北市知名品牌建商，不過這回首次插旗桃園青溪特區推出「着東騰」，打造職人質感建築，運用擅長的日式格柵、石材、清水模塗料等特殊建材，周圍打造環繞水池，推出有別於區域其他個案的日式禪風風格，不只吸引來自雙北的「東騰粉絲」，也首次讓在地桃園客有機會認識東騰品牌，自七月開案至今，已經熱銷八成提早動工，成功創造話題！

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青溪特區面積僅約40公頃，周圍有既定的中正商圈、站前商圈包圍，又位在中正藝文特區旁邊，一旁又有捷運綠線話題，且綠覆率高，相較一般重劃區，無論交通、生活機能成形速度更快。「着東騰」周邊就有5處綠地公園，步行就能欣賞南崁溪畔，無論散步、騎腳踏車都是假日全家休憩的好地方。

買房子除了地段，不少民眾最在意的就是品牌，東騰機構除了是北市知名的品牌建商，因此吸引許多雙北的粉絲到桃園置產外，包括來自龜山工業區的科技業、鄰近的航空業、新創首購族等在地客，也都是主要客群。青溪特區建案百家爭鳴，但能從中突顯的最大原因，「着東騰」專案經理陳沅賓表示，東騰品牌的風格很明確，「喜歡這種風格的人一進門就會很喜歡，品牌效應及產品規劃占大部份原因！」





「着東騰」規劃二房(24坪)、三房(28、35坪)，建材並沒有因為小坪數而縮水，樓地板厚度達18CM，衛浴設備採用美國品牌KOHLER、德國品牌Hansgrohe、玻璃則採用能有效降溫、減噪功能的6+6A+6Low-E複層節能玻璃以及德國原裝進口ALNO廚具等。24坪強調格局方正可以規劃出2+1房，樑柱外移，樓高3米3，放大整體空間坪效，非常適合小家庭、SOHO族。





專案經理陳沅賓表示，目前包括24坪、3房都是最後倒數階段，由於訂簽只要5%，加上現在低利率，也是促成許多人買房意願提高的主因。除了「着東騰」，未來在旁邊也將推出東騰二期，由知名建築師李文勝打造的摩天24樓，未來將成為區域地標式建築之一，令人拭目以待。