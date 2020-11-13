加工區管理處輔導廠商倡循環經濟　節省成本支出4億

經濟部加工出口區管理處於12日，在加工區楠梓園區，舉辦循環經濟及環境管理成果發表會，會中除了展現循環經濟推動成效，並同步呈現節能減碳、永續管理及空污防制與廢水設施深度查核等相關輔導與管理工作的豐碩成果，及分享輔導廠商節省成本支出達4億元之案例。

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加工出口區管理處副處長劉繼傳在致詞時表示，該處在創造經濟與環保雙贏並接軌國際，為園區發展重要使命，經透過落實循環經濟、低碳永續及環境管理等相關工作，除減少廠商對資源依賴及降低環境負荷外，也協助企業營造正面形象，提升國際競爭力，未來也將持續推動相關輔導，與區內廠商共同攜手打造永續綠色園區。

▲加工出口區管理處副處長劉繼傳致詞。(圖／記者黃守作攝)