加工區管理處輔導廠商倡循環經濟 節省成本支出4億
生活中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 13:00:00
經濟部加工出口區管理處於12日，在加工區楠梓園區，舉辦循環經濟及環境管理成果發表會，會中除了展現循環經濟推動成效，並同步呈現節能減碳、永續管理及空污防制與廢水設施深度查核等相關輔導與管理工作的豐碩成果，及分享輔導廠商節省成本支出達4億元之案例。
加工出口區管理處副處長劉繼傳在致詞時表示，該處在創造經濟與環保雙贏並接軌國際，為園區發展重要使命，經透過落實循環經濟、低碳永續及環境管理等相關工作，除減少廠商對資源依賴及降低環境負荷外，也協助企業營造正面形象，提升國際競爭力，未來也將持續推動相關輔導，與區內廠商共同攜手打造永續綠色園區。劉繼傳指出，該處近年來，以永續綠色園區為目標，在循環經濟、節能減碳、空污防制、廢水設施深度查核等方面成效卓著，循環經濟方面，從源頭減量到提高廢棄物再利用雙管齊下，不僅輔導廠商節省原物料成本支出達4億元、事業廢棄物再利用率達7成，且在含銅污泥、無機污泥、混合五金廢料、陶瓷磚瓦廢料等再利用率更高於全國工業廢棄物再利用率。而在節能減碳方面，推動區內用水大戶中水回收利用，迄今提升回收量達1431萬公噸，相當於節省3.5萬戶家庭年用水量，推動節電達1億度，節電率達1.5%以上，優於法規管制與業界平均值，累計總減碳量等同於146座大安森林公園的年固碳量，並在空污防制方面，積極協助廠商污染物排放減量，如揮發性有機物、鹽酸與氨氣量已呈現下降趨勢，另在廢水設施深度查核方面，強化廢水功能提升與管理，深入輔導廠商水質改善，如化學需氧量、重金屬鎳與硝酸鹽氮等水質項目，平均改善率達6成。會中並為華新麗華股份有限公司獲得BS 8001最高級循環經濟認證，以及南美特科技股份有限公司與光寶股份有限公司通過碳足跡查證進行授證儀式，以資鼓勵。