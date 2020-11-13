▲ 【影】Red Bull 車手 Gasly、Albon 在歐亞大陸間恣意燒胎

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伊斯坦堡海峽，又名博斯普魯斯海峽，是分隔歐洲與亞洲之間的海峽，而伊斯坦堡則是少數位於橫跨歐亞兩陸的城市之一，多年來為東西兩方的來往路線上擔任舉足輕重的位置。11 月 11 日，Albon 和 Gasly 乘坐兩輛 F1 賽車駛入了長達 1,560m 的吊橋上，成為歷史上第一次在橫跨兩大洲的城市，同時間展現進站換胎和甜甜圈燒胎技巧的車手。
這個週末將是 AlphaTauri 及其 Scuderia AlphaTauri 賽車隊首次出現在土耳其。至今為止，這支車隊在六場土耳其大獎賽（2006-2011年）中都以 Red Bull 的高級時裝品牌命名，並以前名 Scuderia Toro Rosso 參賽。
隨著最受歡迎的土耳其大獎賽的回歸，AlphaTauri 也同時宣佈在伊斯坦堡首次亮相，該系列現已在部分 Vakkorama 商店開放販售。
Scuderia AlphaTauri 希望在強勢的 2020 賽季中繼續向前，尤其繼 9 月份 Gasly 在蒙扎賽道舉行的大獎賽拿下勝利，這不僅是 Gasly 第一次獲得 F1 冠軍，也是他的團隊在使用 AlphaTauri 全新色調的第一場勝利，更是高級時裝品牌首次涉足這項運動的難忘時刻。
對於 Aston Martin Red Bull Racing 車隊，在土耳其大獎賽正好是該車隊的第 300 週年紀念，是非常關鍵的週年紀念。Albon 希望保持目前的突破態勢，繼續前進，當他在托斯卡尼大獎賽上獲得第三名時，他成為首位站在 F1 領獎台上的泰國車手。車隊希望能延續過往在土耳其曾取得的一次勝利，以及五次站上頒獎台的成績。
F1 在土耳其的回歸大獎賽將於 2020 年 11 月 15 日在伊斯坦堡賽道舉行。單圈長度 5.338 公里的賽道，以及別名『Diabolica』，驚險的 8 號高速彎，是為 F1 賽事的經典賽道之一，上一次的參賽，Aston Martin Red Bull Racing 以拿下冠、亞軍完賽。