影／青農夫妻檔食農發表　邀你加入大豆食農永續生活

科技新貴轉職農夫種豆！田野勤學團隊和東海大學、社區合作辦理「行政院農委會-食農教育推廣計畫（創新型）」微型發表活動，北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦今（14）日分享自然農法栽種黃豆與黑豆，陳光鏡說，會持續把永續食農概念灑在學生與社區家庭成員的心底。

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▲北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦分享自然農法栽種黃豆與黑豆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

× ▲北斗青農陳光鏡、蔡慧璇夫婦分享自然農法栽種黃豆與黑豆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

田野勤學首次辦理「行政院農委會-食農教育推廣計畫（創新型）」微型發表活動，在陳光勤夫婦的祖厝前埕搭棚舉辦發表會，12個社區家庭的孩子到田間摘野草野花，在前埕快樂追跑，東海大學通識教育中心教授解說計畫成果，學生參觀豆類食品的製造器具展示及產品展示，融入食農教育情境。

陳光鏡原本在科技大廠擔任工程師，5年前放棄高薪，與太太蔡慧璇回到北斗老家種植國產大豆（黃豆、黑豆），因為不諳行銷，只會種、不會賣，一度半年賣不到100包（每包500公克），後來他們走入校園，以國產大豆作「食農創意教育學習」，大受師生歡迎，意外打開大豆通路。

▲田野勤學首次辦理「行政院農委會-食農教育推廣計畫（創新型）」微型發表活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

× ▲田野勤學首次辦理「行政院農委會-食農教育推廣計畫（創新型）」微型發表活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

陳光鏡說，科技公司是「錢」景看好，但科技人工作型態「沒夜沒日」讓他萌生回歸常態生活的念頭，休假日帶著太太蔡慧璇上農業課程，2015年起帶職兼差務農，一年半後他先辭職，成為專業農夫。

用自然農法種黃豆，陳光鏡起初賣給親朋好友，到了2017年遇到銷售瓶頸，有半年都賣不出豆子，倒蝕老本度日，2018年陳光鏡夫婦帶三名女兒回北斗老家種黃豆和黑豆，蔡慧璇辭去公職，專心理家和協助丈夫耕種，陳光鏡到學校講解自然農法和友善耕作，逐漸建立通路。

▲陳光鏡到學校講解自然農法和友善耕作，逐漸建立通路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

× ▲陳光鏡到學校講解自然農法和友善耕作，逐漸建立通路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.14）

陳光鏡說，今天以國產大豆為主題，不同於區域的產銷活動，而是運用具教育內涵的實踐行動與體驗連結，寓教於樂，引動社區家庭、上班族、學校老師和青年學生共同參與。發表會包括行動廚房、料理食譜、紙偶劇場、立體繪本；蔡慧璇說，食物絕對是連結人與土地強大且溫柔的力量，這次邀請校園師生共創，以「友善食農」與「環境藝術」的核心作引喻探索，翻轉服務學習，就在攜手合作的當下型塑社區意識與生命的感動。