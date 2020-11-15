泰雅口簧琴吹出天籟之音　樂聲傳遞彩虹橋訊息

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泰雅口簧琴吹出天籟之音　樂聲傳遞彩虹橋訊息

記者陳問荷/新北報導

calendar_today2020-11-15 11:33:34

▲沈美露老師示範如何吹奏泰雅族的口簧琴。（圖/新北市政府原民局提供）
▲沈美露老師示範如何吹奏泰雅族的口簧琴。（圖/新北市政府原民局提供）
新北市政府原民局Picul泰山森林書屋14日舉辦「彩虹橋上的天籟之音－泰雅口簧琴」，讓更多人認識泰雅族文化－口簧琴的製作與吹奏教學，並搭配小朋友的創意彩繪與生動的原住民族故事，在沈美露老師的細心帶領下，吹奏出融合傳統文化與童趣風格的生動樂曲。
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Picul森林書屋與沈美露老師已連續二個週末帶給大小朋友不一樣的課程體驗，從泰雅族項鍊與手鍊的串珠工藝，再到本週的泰雅口簧琴，每場活動課程皆獲得大小朋友廣大迴響，無論是串珠製作或手工彩繪，都需要耐心與專注力，特色活動可以增進親子情誼。
口簧琴在泰雅族被稱為lubuw（音譯：魯布），以前口簧琴用於泰雅人的自娛、男女訴情等場合，老幼皆宜，但是在出草、狩獵、喪事期間禁止使用；泰雅族人也使用口簧琴代替實際語言來傳遞訊息，即將原本用「口說」的內容透過口簧琴傳達給對方，沈美露說，口簧琴樂聲優美，時而俏皮、時而柔美，泰雅族人把不敢當面說的情話利用口簧琴的樂聲傳達出去，這是一種來自泰雅族人的浪漫。

14日活動共有66位大小朋友參與，老師先以活潑生動的方式，帶領大家學習簡單的泰雅族問候語，然後簡單介紹口簧琴的文化淵源，並親自示範口簧琴製作、吹奏，現場的孩子都非常專心地聆聽，此外，老師也帶來泰雅族的耳管給現場朋友體驗，帶領小朋友進行分組，完成泰雅風情鑰匙圈，小朋友們發揮想像力，透過小手跟著老師逐步完成，泰山區的陳小妹妹說，「今天很好玩，可以自己做鑰匙圈，掛在包包上好漂亮，以後就不怕忘記鑰匙在哪裡了」！
新北市政府原民局表示，Picul森林書屋不但有豐富的原住民族文化兒童藏書，並會不定期舉辦各項別具特色的藝文活動，除了有靜態的閱讀、彩繪、串珠，書屋也安排動態活動，接下來，11月21日(六)即將舉辦「Faki的私房菜－阿美族野菜知識」，又是一場精彩且豐富的飲食文化饗宴，歡迎讓市民朋友一起來認識阿美族的野菜特色料理。
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