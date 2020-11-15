泰雅口簧琴吹出天籟之音　樂聲傳遞彩虹橋訊息

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口簧琴在泰雅族被稱為lubuw（音譯：魯布），以前口簧琴用於泰雅人的自娛、男女訴情等場合，老幼皆宜，但是在出草、狩獵、喪事期間禁止使用；泰雅族人也使用口簧琴代替實際語言來傳遞訊息，即將原本用「口說」的內容透過口簧琴傳達給對方，沈美露說，口簧琴樂聲優美，時而俏皮、時而柔美，泰雅族人把不敢當面說的情話利用口簧琴的樂聲傳達出去，這是一種來自泰雅族人的浪漫。
14日活動共有66位大小朋友參與，老師先以活潑生動的方式，帶領大家學習簡單的泰雅族問候語，然後簡單介紹口簧琴的文化淵源，並親自示範口簧琴製作、吹奏，現場的孩子都非常專心地聆聽，此外，老師也帶來泰雅族的耳管給現場朋友體驗，帶領小朋友進行分組，完成泰雅風情鑰匙圈，小朋友們發揮想像力，透過小手跟著老師逐步完成，泰山區的陳小妹妹說，「今天很好玩，可以自己做鑰匙圈，掛在包包上好漂亮，以後就不怕忘記鑰匙在哪裡了」！
新北市政府原民局表示，Picul森林書屋不但有豐富的原住民族文化兒童藏書，並會不定期舉辦各項別具特色的藝文活動，除了有靜態的閱讀、彩繪、串珠，書屋也安排動態活動，接下來，11月21日(六)即將舉辦「Faki的私房菜－阿美族野菜知識」，又是一場精彩且豐富的飲食文化饗宴，歡迎讓市民朋友一起來認識阿美族的野菜特色料理。