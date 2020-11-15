改變大挑戰！女警曝「學生制服照」超甜美 全場暴動求IG
改變大挑戰！女警曝「學生制服照」超甜美 全場暴動求IG
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 18:17:31
近日臉書上掀起「改變挑戰」（#howmuchhaveyouchangedchallenge），讓不少藝人、網紅紛紛上傳自己的對比照，也引起網友熱烈討論。台中市警察局局長室也透過粉專參與這次的挑戰，PO出女警的「改變挑戰」，甜美造型曝光，引起網友暴動，紛紛跪求提供IG。
台中市警察局局長室在《TCPB局長室》表示，穿上警察制服後的這些日子，有了什麼改變呢？在不斷面臨各種挑戰的警察工作中，內心成長的幅度，遠比外表快上許多，從「青澀」漸漸變為「成熟」，從「天真爛漫」漸漸變為「英姿颯爽」。台中市警察局局長室接著PO出照片，可以看到女警也參與這次的「改變挑戰」，她外型十分甜美，穿著學生制服的照片，甚至跟現在並無太大差異，台中市警察局局長室也補充，「至於這兩張照片是相隔了多久，只能說，女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密」。
許多網友也紛紛回應，「為什麼不附上IG呢！」、「跪求IG了」、「從小我就立志要當警察」、「發文不附IG，太壞了吧」、「小編漏掉IG惹」、「這根本沒變」、「兩張只有衣服不同而已呀」、「以後我娶的老婆大概要長的像這樣子」、「小編你不行這樣，放照片不給IG，你上廁所會沒衛生紙」。對此，《TCPB局長室》的小編也在底下調皮回應，「想要IG是吧，最近...小編...網路...慢...所以...哎居...慢慢...等...」，讓許多網友直呼「小編這樣母湯啦」。（編輯：許智超）