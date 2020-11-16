【試駕】五年的轉變讓人想將Skoda Superb Combi SportPlus帶回家，你願意養它 愛護它 照顧它嗎？我願意

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結束了墾丁之行，即便此時國境之南風大到會把人吹的東倒西歪，但無妨，因為心情在美食佳餚與無敵海景環境獲得了放鬆，也在忙碌工作之餘有了喘息空間，但這次旅途最大的收穫，因該說是心中的想法，卻是愛上了Skoda Superb Combi SportPlus，超越同級的大空間，與更聰明的科技配備，還有每看必愛的造型設計，讓人很想將它擁有。
5年前2015年Skoda於台灣帶來新世代Superb，全新世代造型設計與超越同級的寬大車室空間在市場引發搶購熱潮，5年之後Skoda Superb再度踏上國境之南墾丁，帶來更成熟、更聰明、更討喜的小改車型。
經過五年時間為了給予煥然一新感受，Skoda在小改Superb車型編成也做了調整，首先入門車型改搭載1.5升引擎，中階則為SportLine車型搭載190hp 2.0升引擎，而頂規車型同樣2.0升引擎，但輸出則來到272hp，而原本L&K車型如今只限房車，Combi則改以SportPlus擔任，也是此次主角。
對於Superb Combi早在五年前的外觀設計就留下好感，而此次小改Superb Combi SportPlus在SportLine套件裝扮下，改以雙條式水箱護罩搭配黑化處理，更寬闊大器的下氣壩與略微上揚的神韻，進而帶來更低扁更銳利的運動風格。尾燈方面也與飾條加以連接，最明顯改變則是廠徽改為Skoda字樣銘牌及黑色配置。但最大改革還是在車頭部分，向來擁有聰明稱號的Skoda這次在小改Spuerb提供聰明科技，看似與以往差異不大得頭燈，但卻有配置LED Matrix智慧複眼頭燈，其中近燈配置14顆LED，透過檔風玻璃配置的攝影鏡頭，主動偵測辨識前方與對向車輛進行調弱遮蔽。
Superb Combi SportPlus不僅有討喜聰明的外觀，內裝涵養也同樣聰穎，雖然整體座艙格局並未做調整變化，但在駕駛最常使用的方向盤與中控系統進行升級，其中方向盤換上最新年式樣式，平底與類似鏤空造型滿足視覺效果，按鍵與滾輪的操作觸感回饋也相當具有質感。中控則換上9.2吋CNS第三代系統，全觸控介面帶來清爽感受，並具有中文、手勢與我的最愛項目，可將經常使用的功能放至於此，另外也提供中文導航與Apple CarPlay與Android Audo（Android Audo因Google認證緣故要2021年1月才會開通）。是不是覺得少了什麼，沒錯就是福斯集團廣泛使用的數位儀表並未出現在小改Superb車上，沒關係，你可以自行加價3萬元選配。
Superb Combi SportPlus不只聰明還很有肚量，小改車型依舊有著超越同級的寬敞車室空間，媲美大型房車的後座環境提供絕佳的乘坐舒適度，麂皮材質更在視覺與質感獲得了提升。另外行李廂正常情況下已有著660公升，並能透過椅背6/4分離進一步創造更大置物空間，此外Superb Combi SportPlus也提供四門Kessy Full 免鑰匙開門及腳踢感應式電動尾門。
動力系統也進行調整，原本2.0升頂規車型具有280hp最大馬力，小改車型則因排汙規範略微下修至272hp，帳面數據雖然有所出入，但無妨，因為實際駕駛是無法感受8匹馬力差異，況且35.7kgm扭力峰值輸出也給予和以往相同強勁充沛的加速感受，並且在5.7秒輕鬆加速至100km/h，甚至在運動模式下還能帶來更積極的換檔反應，不過Superb Combi SportPlus畢竟非運動化設定車型，因此在重踩退檔速度與能量釋放還是有些不夠直接。
但這樣的輸出個性並不會對操駕有所折扣，四輪驅動系統與19吋普利司通S001輪胎，讓車輛在彎中有著穩定的循跡性，Superb Combi SportPlus亦有搭載降低15mm的運動化懸吊，紮實Q韌的阻尼設定，在有效抑制側傾之餘同時也兼顧該級距應有的乘坐舒適水準。
Skoda小改Superb外觀與頭燈科技的進化，讓它變得更加討喜聰穎，內裝方向盤與中控系統改變也帶來更出色的操作感受，寬大的車室空間與置物機能性更滿足對於空間有需求消費者，Superb Combi SportPlus的動力輸出與操控穩定性展現動感另一面，這也是我愛它的理由。不過小改Superb要到11/19才會正式上市，因此目前售價尚未公布，不過以Skoda訂價策略，Superb絕對有著不會讓人失望的高CP值價格。