修憲論壇／廢考監？田秋堇：該廢就廢　但監察權得安頓好

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提及若廢除監察院，監察權要何去何從？田秋堇認為，不可能給行政院，因為監察權就是要監督行政院，那也不可能放在總統府，總統府也是行政體系之一，而考試院也快要廢了，所以只剩下立法院。可是如果監察權歸給立委，也會有很多問題。第一，立委不可能花那麼多時間，針對行政單位做那麼深入詳細的調查；第二，外界對一些軍方出身的立委有疑慮，如果給他監察權，可以去軍方帶走任何文件，相信這個在民間的接受度可能會有爭議。
田秋堇表示，有人提出，不要把監察權直接給立委，在國會設置「監察使」，經立法院同意，由立法院長管理。但立法院長是執政黨多數的立委選出來的，監察使要調查正在執政的行政院的缺失，若查到痛處，立法院長和執政黨立委會有什麼態度？此外，監察使要設幾個人才夠？若只設3、5個是不可能的，對行政院的監督會削弱非常多。
田秋堇坦言，她也不知道這個問題應該怎麼解決，只能提醒，監察權還沒有安頓好之前，貿然廢掉監察院，會引起非常大的後遺症。等到發現問題，大家覺得糟糕，是回不去的。
田秋堇舉新聞局為例，當初把新聞局廢掉，原本對外的宣傳人才四散，他們到其他部會去，做的可能就不是這方面的工作，「一個國家高度的國外宣傳窗口就沒了」。
田秋堇回憶，她擔任僑委會副委員長的時候，常有機會到海外參加各種僑胞活動，拜訪當地的駐外單位，有時候她看到很棒的印刷海報，原來是新聞局做的，後來新聞局廢掉之後，國內再送過去的都沒那麼好，所以原本的海報就繼續放著，換不掉。
「一個單位運作這麼久，一定有它的道理以及功能」，田秋堇認為，沒有徹底了解之前，貿然把它取消，真的會有一些取消之後才發現的問題，但是回不去。
田秋堇指出，前監察院長張博雅在卸任前曾被問到，廢除監院後是否把監察權併入立院？張說，我們是單一國會，不是雙國會，如果單一國會又擁有監察權，會變成怪物。
田秋堇說，其他國家擁有監察權的國會都是雙國會，而台灣是單一國會，如果為了讓監察權進入國會，要把國會拆成雙國會，工程浩大，而且誰要去參議院或眾議院？如果立委人數不增加，現有國會拆成兩個院，每一個院的人都太少。把國會拆兩個院比廢監察院還複雜，另外還要找一個地、蓋更大的建築。
田秋堇語重心長地說，修憲真的要長遠思考，如果只是喊喊口號，會留下問題，要收拾又跑出其他問題來。這樣就不是國家福氣。