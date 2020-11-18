重新找回運動初衷! Lexus IS 300h大規模小改款值得你一試! (試駕)

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2013年推出的3代Lexus IS，照理說應該到了全面大改款的階段，但由於市場上休旅車的崛起造成房車級距的式微，原廠經過深思熟慮後決定將IS大改款的計畫往後延，對現行款做大幅度的更新繼續再戰，因此才會看到這次IS大規模小改款的推出，雖然不免聽到舊酒裝新瓶的聲音，的確在動力與底盤這些基礎上仍是沿用舊系統，不過第一眼在外觀上的變化確實讓人感到驚艷，如前言所述，改款前IS的頭燈設計說好聽是前衛，但我覺得家族化面容真的不是每款車都合適，雖然類似的樣貌能提升IS的車格定位，但卻失去了產品的個性化訴求。
或許原廠也意識到這個問題，這次小改款重新將頭尾燈組全面更新，頭燈輪廓已改為與UX及末代CT 200h相似的設計，過去在燈具下方的箭矢型LED日行燈這次已整合至頭燈上方以燈眉的方式呈現，整體也變得更為細長扁平，眼神凶狠神情銳利才是這類運動房車的標準方程式，搭配位置下移的紡錘型水箱護罩與向下延伸的引擎蓋角度，對面容霸氣感的提升有著莫大助益，也進一步營造出低伏躍動的姿態，不得不說第一眼看到國外網站上的照片還真有點動心。
車側主要是對鈑件進行些許微調，一眼便能看出的部份便是後車門板處下緣的鈑件摺痕變得更為立體，以類似輪拱爆龜的手法凸顯出側邊的動感氛圍，再來是C柱角度除了向下修正15mm，造型比起過去向未端編縮的設計看起來更加沉穩，這次試駕的是IS 300h F Sport版本，輪圈搭配的是多邊型雙肋槍色輪圈，更是有助於強化運動跑房車的視覺效果；相較之下尾燈倒是這次的改款重心所在，採用的是新世代L-Shaped尾燈設計，與UX小休旅的造型頗為相似，再藉由與ES近似的尾燈輪廓編織成一幅時尚卻不失豪華感的絕美篇章，F Sport車型更是在尾廂蓋上賦予鴨尾尾翼，側裙與後保桿下方的空力套件也透過鋼琴烤漆材質來強化質感，搭配左右兩側類似ISF般的直列式導風鰭片造型，刻畫出比以往都還來的強烈地動感姿態。
內裝依舊看的出來主要仍延續改款前的布局規畫，畢竟這只是二度小改階段還不致於全面翻新，主要是調整了冷氣出風口的造型改為圓形渦輪葉片式設計，並將駕駛模式旋鈕改至排檔桿右側，原本操作不甚直覺的滑鼠功能這次小改後不見蹤影，變成觸控螢幕取代原本的滑鼠游標，不過較為可惜的是廠照中那組10.3吋的中控螢幕並未同步導入國內，國內配置的是8寸大小，不過已內建有Apple CarPlay、Android Auto功能，現在幾乎已是豪華品牌新車的標準配備，操作性及便利度上都比原廠附的封閉式導航系統好用太多，再來F Sport版本的駕駛儀表採用的是類LFA的單環數位儀表，中央是圓形轉速表內側則有時速顯示，不同模式其背景還有不同顏色變化，當切換資訊時其圓形儀表還會向右側移動，雖然小改款前已是相同設計，但每次看到都會覺得相當酷炫，再來就是座椅通風功能只在IS 300h 頂級版才有配置，另外兩個車型只有座椅加熱功能，對台灣多數時間處於炎熱的氣候條件來說實用度較低，再來就是Mark Levinson音響改為Premium Sound 主機，或許是為了進一步壓低售價而不得不的決定。
車艙尺寸及行李箱容積在此就不提了，畢竟一樣的東西沒必要重複一遍，不過主動安全部分倒是升級為Lexus Safety System+ 2.0，先行導入的新一代RX、LM等新車型皆已體驗過這套系統，在全速域DRCC及LTA車道維持輔助系統的加持下，開在路上將系統打開幾乎就是Level 2的半自動駕駛狀態，相較於改款前DRCC在時速30 km/h以上才能啟動，現在可以跟著前車到停的程度都是由電腦控制，前車行進時僅需輕踩油門車輛便會自動跟上，LTA也能將車輛維持在道路標線中央，不會到接近標線才有反應，且煞車與油門的作動也相當柔順，不會讓乘客感到一絲不適，對於高速路段想稍稍減輕駕駛壓力而言相當有幫助；另外PCS預警式防護系統附自動煞車輔助也可針對行人及路口車輛動態進行預警式煞車，尤其這次試車在停等紅燈期間操作儀表功能時，沒注意到煞車沒踩緊車輛微微向前滑動，系統便啟動煞車功能預防碰撞，否則真的要賀成交了。
動力部分為了因應6期排汙法規已取消過去的2.0升純內燃機版本，也沒有國外那套2.5升渦輪引擎選項，全面改為單一2.5升內燃機加電動馬達的油電系統，綜效馬力為223匹，扭力峰值為22.5公斤米，這組動力在Lexus旗下也有多款車型使用，開起來的感覺並不陌生，搭配的ECVT電子無段式變速箱對加速過程的體感部分較為柔順，但你若是位追求無頓挫感的敏捷輕快加速感受的準買家，這套系統絕對能符合你的胃口。
懸吊部分前軸也改為鋁合金材質的支撐臂，後防傾桿與彈簧也有所調整，重量上有稍稍下修，而本次試駕的F Sport版本採用的是AVS可變阻尼避震，在不同駕馭模式下阻尼硬度會有所不同，個人覺得ECO模式的阻尼設定在市區優游最舒適，比起歐系同級車款的懸吊設定還要再柔韌些，Sport模式下則有歐系車水準，彎中支撐性足夠且不過於死硬，路面回饋的感受也相當清晰，雖然試車當天因下雨造成路面濕滑，不過山路上仍帶給我相當大的信心。
這次大規模小改款的IS雖然在動力上的選擇較為單調，不過外觀的與配備上調整的倒是值得讚賞，不僅重新抓回車款對運動化的訴求，安全配備的與時俱進也相當符合市場上的期待，雖然為了銷售策略取消掉部分配備，但對比先前的售價來說這次小改款可說是誠意十足，過去可能會因為它與對手差異不多的價格選擇了歐系品牌，這次原廠刻意拉大差距後更加凸顯了IS在同級距中的競爭力，日系品牌的優勢就在於配備多不須加價選配就能擁有，歐系反倒要一項一項選上去，選到差不多同標準車價可能又差了十萬八千里，如果你的預算抓在200萬上下要挑一輛各方面皆表現均衡的豪華品牌中型四門房車，IS大概是市場上的不二人選。
| Lexus IS 300h F Sport規格表
| 長寬高(mm)
| 4,710/1,840/1,435
| 軸距(mm)
| 2,800
| 車重(kg)
| 1,720
| 引擎型式
| 直4汽油引擎+電動馬達
| 排氣量(c.c.)
| 2,494
| 綜效馬力(hp)
| 223
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 22.5 / 4,200-5,400
| 變速系統
| ECVT無段變速
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 235/45 R18
| 後輪尺寸
| 235/45 R18
| 平均油耗(km/l)
| 18.8
| 售價(萬元)
| 195