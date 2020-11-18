「存摺」台語怎麼唸？一半人都答錯 正解揭曉：長知識了
「存摺」台語怎麼唸？一半人都答錯 正解揭曉：長知識了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 13:12:31
台語唸法常因各區地域不同而有所差異，近期就有網友針對「存摺」的台語讀音進行探討，他指出常聽聞「寄銀簿子」和「口座」兩種說法，讓她好奇正解到底為何？貼文一出，瞬間在網路上掀起一陣熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，其針對「存摺的台語唸法」提出問題討論，他指出許多人都讀作「寄銀簿子」（kià-kim-phōo-á）」，但仍有多數人讀作「口座」（kháu-tsō）。這就讓原PO不解發問，「到底口座=存摺是從哪裡出現的？還是存的台語唸作口？有沒有八卦？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，「儲金簿」、「存摺叫做寄金簿」、「存簿台語叫寄金簿，也是從日治時期沿用的」、「廣東話叫紅簿仔」、「kao zou po-a（口座簿）」、「簿子+1」、「實體的簿子的話我是講寄金簿仔」。
甚至有人專業分析，指出「口座」是戶頭、帳戶的台語講法，「寄金簿指存摺簿，口座是帳號，也是日文」、「口座應該翻譯成戶頭吧」、「口座是帳戶吧！參考半澤直樹」、「口座指的是戶頭，不是存摺」、「日語口座=帳戶，台灣直接使用口座台語發音」。據「教育部臺語閩南語常用詞辭典」資料顯示，存摺的台語無「寄金簿仔」（kià-kim-phōo-á ）或「手摺簿仔」（tshiú-tsih-phōo-á ），帳戶、戶頭的台語則為「口座」（kháu-tsō）或「戶頭」（hōo-thâu）。（編輯：陳雅雲）