廣編／金色外觀立方造型　超生火麵包佔領各大超商貨架

如何能夠輕鬆快速做出精緻美味的料理一直是很多人夢寐以求的目標，現在只 要有這一款金色立方體造型的麵包，就能讓人一秒變身大廚，連專業主廚都為 它創作超美味特色料理，讓許多人直呼相見恨晚。

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這款讓網友敲碗、大家瘋搶的話題夯品就是統一麵包全新擴大上市的「金立 方」。金立方標榜用料單純，產品風味廣受好評，引發許多討論，網友紛紛推文 表示＂金立方真的厲害！＂、＂之前就超愛吃這個，造型也很有特色，等等再 去買＂、＂我對這款金立方上癮，單吃就很好吃＂、＂很生火，金磚形狀超討 喜！＂等，討論熱度很高。

統一麵包「金立方」是外型呈現亮麗金黃色的立方體麵包，造型相當有特色。 原料選用優質植物奶－豆奶，並加入了蜂蜜，不僅風味清香不甜膩，口感細緻 扎實風味絕佳。金立方原料看似簡單但製作過程卻相當不簡單，以優質酵母發 酵後的麵糰層層細心壓延，再小心翼翼將麵糰放入特製加蓋的烤盤內，讓麵糰 在烤焙的過程中經過均勻受熱，將美味牢牢凝聚保存在麵包當中，每一口都吃 得到綿密細緻口感與美味。 金立方強調簡單細緻的美味，單吃就讓人著迷，但其實金立方也非常適合搭配 各式食材來料理，整體的風味更昇華。因為簡單又美味， 吸引了人稱「料理神 手」型男主廚-吳秉承師傅的注意，量身打造十道創意料理，分別為 1.金立方熔 岩起司爆漿蝦球 2.金醬肉絲捲餅 3.法式舒肥嫩雞立方總匯 4.金立方提拉 米蘇 5.黃金咖哩蝦立方盅 6.黃金焦糖布丁蛋塔 7.番茄牛肉醬金立方披薩 8.焗烤南瓜金磚海鮮盅 9.金立方韓式燒肉堡 10.巧克力布朗尼立方杯。金立 方透過－吳秉承師傅的一雙巧手和豐富的廚藝經驗，簡單就能讓人做出經典美 味，不用出門就可以完成一桌豐盛的佳餚。

金色立方外型且使用優質植物奶的統一麵包「金立方」１１／１７起擴大上架 各大便利商店門市，只要２８元就能享受到經典美味，吃貨網友和主廚不藏私 推薦，當正餐超可以！