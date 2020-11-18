影／萌妹摟抱巨大高山犬　「汪汪歐爸」帥氣挺直：我罩的

誰說大狗就比較粗魯！網友江珮瑜家的高山犬饅頭就完全不會，雖站起來直逼一個成年男子的身高，面對嬌弱的小朋友卻細心地知道要放輕力量，讓眾孩子都非常喜歡牠，鄰居妹妹甚至開心地給了饅頭一個大抱抱！

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▲帥氣可靠的饅頭！（圖／網友江珮瑜授權提供）

× ▲帥氣可靠的饅頭！（圖／網友江珮瑜授權提供）

▲站起來跟成年男子一般高（圖／網友江珮瑜授權提供）

× ▲站起來跟成年男子一般高（圖／網友江珮瑜授權提供）

飼主江珮瑜是一位非常愛狗的人，當初心愛的黑色高山犬往生時傷心了很久很久，而朋友家的狗狗剛好生了一窩小高山，就是這樣的一個機遇，讓牠與這篇文章的主角「饅頭」結下緣分。江小姐說，當初饅頭並不是同胎中最大的寶寶，但在日積月累地陪伴下，長大後卻搖身一變，成為了同胎中最高大、最壯碩的狗狗。很多人都很好奇她是如何把饅頭養得這麼高壯，江小姐笑說自己其實也不清楚，唯一的關鍵可能是：饅頭天生就愛吃！

▲江小姐在饅頭旁邊看起來就像個小女孩！（圖／網友江珮瑜授權提供）

× ▲江小姐在饅頭旁邊看起來就像個小女孩！（圖／網友江珮瑜授權提供）

饅頭現在兩歲多，但個性還是像個大孩子般很愛撒嬌，除了胃口大的要把江小姐的錢包「吃到破洞」外，每一餐也都要她親手餵，如果有時候想偷懶讓饅頭自己吃，牠就會立刻發動「可憐攻勢」，哀怨地一直盯、盯到你心裡發毛！而且饅頭雖然對於小孩子會控制自己的力量，但對於媽媽：江小姐，牠可是沒有在客氣的！把撒嬌技能開到最滿！會用自己全身上下所有的力量狂蹭媽媽，江小姐還誇張地笑說：「我常常被他頂到拋飛起來！摔下來都不知道自己是誰了！」。

▲喜歡到給饅頭一個大抱抱！（圖／網友江珮瑜授權提供）

× ▲喜歡到給饅頭一個大抱抱！（圖／網友江珮瑜授權提供）

面對孩子很有分寸的「紳士」饅頭，天生就非常招小朋友喜愛，鄰居小妹妹看到比自己身高高好多倍的饅頭，也不會因為牠的壯碩而害怕，而是開心地站在牠身旁，甚至信任的把自己全身力量靠在饅頭身上，看的出她對於饅頭感到安心又舒適。如此可愛的一大一小也引起眾網友的關注，紛紛回覆：「實在是太可愛了！」、「都沒有在現實生活中看過這麼大的狗狗！」、「好想抱抱看饅頭～～」。（編輯：李惠婷）