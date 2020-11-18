▲ Volkswagen T-Roc 入門款 104.8 萬起，年底前優惠升級車道輔助與電動尾門

車型
新台幣建議售價
280 TSI Life
1,048,000元
280 TSI Style Design
1,128,000元
330 TSI R-Line Performance
1,328,000元
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T-Roc，搭載 Volkswagen TSI 引擎科技，包括 1.5 升與 2.0 升直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油引擎，其中 1.5 升 TSI 引擎最大馬力 150ps 與 25.5kgm 扭力，同時具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%，同步降低油料消耗和碳排放，提供能源效率 1 級的優異表現，而 2.0 升TSI 引擎則給予強勁動能，展現超越同級的 190ps 最大馬力與 32.6kgm 扭力，0-100km 加速僅 7.2 秒。
330 TSI R-Line Performance 車型特別搭載 R-Line Performance 專屬運動化懸吊系統，車身降低 10mm，具有 4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統，更能精準智慧分配動力和俐落駕控，此外可自由變換四種駕馭模式選擇：節能／一般／運動／個人化。
T-Roc 水箱護罩往兩旁延伸至 LED 頭燈，呈現家族化特色，在頭燈下方的六角形環狀 LED 獨立式日間行車燈同時也是轉向指示燈，車尾則擁有 LED 高亮度燻黑尾燈，加上後保桿左右鍍鉻飾框和運動化雙邊尾飾管，此外 280 TSI Style Design 車型和 330 TSI R-Line Performance 車型分別配有 18 吋 Grange Hill 輪圈和 19 吋 Suzuka 鋁圈，而 330 TSI R-Line Performance 車型則享有多項專屬配備，包含 R-Line Performance 專屬外觀空力套件、R-Line Performance 專屬銘牌，和全景式電動玻璃天窗（280 TSI Style Design 車型另可選配），在車身顏色上，T-Roc 擁有 7 款單一車色，搭配黑色懸浮式車頂，共推出 13 種車色選擇。
T-Roc 330 TSI R-Line Performance 車型以多項專屬套件展現強烈運動化座艙氛圍，包含 R-Line Performance 專屬前車門金屬門檻飾板、R-Line Performance 專屬金屬踏板、R-Line Performance 專屬運動化真皮多功能方向盤和 R-Line Performance 專屬運動化湛黑頂蓬，同時採用包覆性極佳的 ArtVelour 類麂皮運動型座椅，而全車系皆搭載具備換檔撥片的三幅式真皮多功能方向盤和真皮排檔桿，搭配專屬車室氛圍燈（門把飾板邊條、門側收納箱內、腳踏板處），車內飾板則提供典藏灰（Caribou Gray）和曜石灰（Shadow Steel）。
在數位科技方面，T-Roc 採用駕駛導向的數位化座艙設計，全車系標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表以及 Composition Media 8 吋多媒體鏡面觸控主機，同時提供 App-Connect 多媒體手機鏡射（含Apple CarPlay 與 Android Auto）和 We Connect Go® 福斯智聯。
T-Roc 全車系標配雙前座椅加熱功能和 Air Care Climatronic 雙區電子恆溫空調，更擁有後座冷氣出風口（附電源插槽）與行李廂便利取物口，基本容積為 445 公升，6／4 分離後座椅與行李廂底板高低可調、車室容積可達 1,290 公升，加上可前傾式前乘客座椅，車室空間更加寬敞、可輕鬆載放長形物體。
T-Roc 標配 6 具 SRS 氣囊和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、主動乘員防護系統、後方輔助停車煞車功能、疲勞駕駛警示系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統等，打造最完整的主被動安全科技和行車安全；280 TSI Style Design以上車型更同步搭載車道維持及偏移警示系統（含自動修正輔助系統）與Park Assist 自動停車輔助系統。
Volkswagen 全車系皆適用長里程彈性保養，回廠更換機油周期延至最長二年或最多 30,000 公里，給予更彈性多元的保養方案，同時再搭配最新「福斯人禮遇計畫」、「行動禮遇」和全新「輪胎保固方案」。T-Roc 限時推出限量優惠方案，2020 年 12 月 31 日前入主 280 TSI Life 車型，即可以優惠價 25,000 元升級後行李廂電動啟閉尾門與車道維持及偏移警示系統 （建議售價50,000元），限量 100 台。
2021年式 T-Roc 預售價：