劉青雲穿31公斤重裝備　哀怨身體在做「焗烤」

電影《拆彈專家2》集合劉德華、劉青雲演出，更邀到同樣是金馬影帝的謝君豪，加盟演出大反派，3大金馬影帝同場飆戲，而劉青雲更挑戰穿上重達31公斤的專業拆彈裝備，重到讓他大感頭暈，說自己的身體像是在做焗烤。

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劉青雲在拍攝過程中，不時要穿上31公斤的拆彈裝備上陣演戲，在開鏡首日，他便要全副武裝和劉德華一起拍攝，體驗全球最危險的工作執行狀況。在鏡頭前充滿專業架式，威風凜凜，不過在鏡頭之後，一拿掉頭盔，讓初嘗拆彈滋味的他忍不住大呼：「拆彈這份工不容易做啊！」超重的裝備也讓他笑說：「一層層的包住，好像在做焗烤，會頭暈暈的啊！」

▲劉青雲（中）穿上拆彈裝備頭暈暈。（圖／華映娛樂）

但導演邱禮濤則表示，劉青雲以前曾在電影《十萬火急》飾演消防員，體能應付拆彈工作應該綽綽有餘，不過劉青雲反駁：「拆彈的裝備重過消防隊員好多，消防隊員的衣服不重，是氧氣瓶的重量很重，但如果加上消防隊員要跑上跑下的過程，消防員的演出是會更辛苦，畢竟拆彈的現場是不能跑來跑去的，是心理壓力的詮釋。」

▲劉青雲（左）和劉德華默契超好。（圖／華映娛樂）

而劉青雲與劉德華雖然相隔18年再度合作，但兩人默契超好，在休息時間會聊天說笑，話題滿滿，從美容經一路聊到車經等各種話題，劉青雲也笑說：「我們真的聊了各式各樣的話題，但聊最多的還是討論劇情，因為這次的故事比較複雜，很多爆炸和動作場面，所以大家會多多交流，討論如何讓電影拍出來有更好的效果。」