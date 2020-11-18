影／把愛找回來　華山芬園站啟動在地復站

華山基金會芬園愛心天使站104年因經費不足撤除在地的服務據點，但有近70位獨居的阿公阿嬤亟待關懷訪視，孤老長輩的心聲華山基金會聽見了，基金會今（18）日芬園鄉寶藏寺辦理「把愛找回來-助芬園在地復站」活動，希望明年能在芬園鄉重新駐點，彰化副縣長洪榮章也呼籲各界伸出援手把愛找回來。

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▲彰化副縣長洪榮章敲響愛心鑼也呼籲各界伸出援手把愛找回來。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲彰化副縣長洪榮章敲響愛心鑼也呼籲各界伸出援手把愛找回來。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

因經費問題，華山基金會芬園愛心天使站於104年撤站，5年多來對孤老的關懷服務沒有因此而中斷、停擺，但人力吃緊，也讓芬園鄉近70位弱勢長輩能夠有個服務據點，鄉長林世民號召各界把愛找回來，讓對孤老服務能夠延續。

華山基金會發起「把愛找回來-助芬園在地復站」計畫，今（18）日結合社區在芬園鄉寶藏寺華山芬園站啟動在地復站活動，除了有社區舞蹈表演外，也有敲響愛心鑼活動，華山基金會芬園站長張偉鴻表示，希望明年能重新駐點芬園，以定點常態的服務，提供長輩們領取物資、量血壓、到宅關懷等服務。並尋找100位認助人每月1250元幫助1位長輩。

▲華山基金會發起「把愛找回來-助芬園在地復站」計畫，社區舞蹈表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲華山基金會發起「把愛找回來-助芬園在地復站」計畫，社區舞蹈表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

「把愛找回來-助芬園在地復站」計畫由彰化副縣長洪榮章、鄉長林世民、芬園鄉農會總幹事黃翊愷、芬園寶藏寺主委張協章、國際獅子會300-C3區助理總監許玲華、芬園獅子會黃茗杰會長、櫻花獅子會楊黃美春會長及芬園觀光文化協會會長陳國禎及長輩一起拼湊出構成天使站六大要素的愛心拼圖，缺一不可，象徵集結社會大眾的力量，替芬園站復站揭開序幕，現場嘉賓回響熱烈。

▲拼湊出構成天使站六大要素的愛心拼圖，缺一不可，象徵集結社會大眾的力量，替芬園站復站揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲拼湊出構成天使站六大要素的愛心拼圖，缺一不可，象徵集結社會大眾的力量，替芬園站復站揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

張偉鴻說，彰化副縣長洪榮章、鄉長林世民及芬園獅子會、櫻花獅子會及現場嘉賓拋磚引玉，認助共8位長輩，目前尚缺52位長輩認助，希望各界幫忙，讓弱勢長輩有個溫暖寒冬，讓偏鄉孤老服務永不中斷。